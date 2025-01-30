Первый и самый очевидный шаг: что ждать от Трампа в отношении Путина и РФ

Первый и самый очевидный шаг, который может предпринять администрация Дональда Трампа в отношении России – это обеспечить полное соблюдение последнего раунда санкций, включая обозначение более 180 танкеров из так называемого "теневого флота" России, который она использует, чтобы обойти попытки Запада ограничить свои нефтяные доходы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет американский журнал Foreign Policy.

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Аналитики отмечают, санкции Запада против России уже беспрецедентны, однако новая администрация президента США Дональда Трампа все еще может многое сделать, чтобы еще больше "закрутить гайки" Москве.

"Я думаю, что администрация Байдена должна была быть более агрессивной в отношении российской энергетики раньше. Осторожность, которую они проявили, была такой же, как и в отношении военной техники. Со стратегической точки зрения задержка более широких энергетических санкций была похожа на задержку поставок оружия", — отметил бывший высокопоставленный чиновник по санкциям США, сотрудник Центра глобальной энергетической политики при Колумбийском университете Эдвард Фишман.

Отмечается, другой способ, чтобы ударить больнее по Москве – использовать силу вторичных санкций США для наказания покупателей и посредников российской нефти, которые не соблюдают ценовой предел, пишет журнал.

"Это потребовало бы угрозы санкциями банкам, нефтеперерабатывающим заводам или даже портам в таких странах, как Китай и Индия, которые покупают большую часть российской нефти", — объяснили в Foreign Policy.

В качестве альтернативы таким ограничениям администрация Трампа могла бы еще расширить санкции против танкеров, предположили в издании.

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