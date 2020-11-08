Пес Байдена навсегда войдет в историю мировой политики

Пёс Джо Байдена по кличке Мейджор станет первой собакой американского лидера, которую взяли из питомника для бездомных животных, сообщает портал Buzzfeed News.

В начале ноября Байден в своем Twitter призвал "вернуть собак обратно в Белый дом".

После инаугурации вместе с четой Байденов в Белый Дом переместятся две немецких овчарки: Чемп, который приобретен у заводчика, и Мейджор, которого пара взяла в 2018 году в приюте Делавэра Delaware Humane Association.

В результате, указывает издание, восстановится "давняя традиция". Дело в том, что у нынешнего американского лидера Дональда Трампа нет собаки. Он первый президент США без собаки примерно за 120 лет, у всех лидеров Соединенных Штатов в XX веке были собаки.

Издание отмечает, что такая традиция сложилась после смерти президента Уильяма Мак-Кинли, который был у власти с 1897 по 1901 год. При этом у Мак-Кинли были другие, "более интересные" животные: петухи, два котенка и попугай "Вашингтон Пост" — имя, которое он получил по названию одной из крупнейших американских газет.

Как ранее сообщали "Комментарии", Дональд Трамп шокирован поведением американских СМИ.

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