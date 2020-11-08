Трамп негодует: у него есть к СМИ один вопрос

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Владимир Лавский
Президент США Дональд Трамп в воскресенье выразил удивление, с какого момента американские СМИ стали объявлять о победе того или иного кандидата на выборах президента Соединенных Штатов. Об этом он написал на своей странице в Твиттере.
Как ранее сообщали "Комментарии", одному из кандидатов осталось набрать всего лишь шесть голосов для победы на выборах президента США.
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