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Трамп негодует: у него есть к СМИ один вопрос

Трамп считает поведение СМИ во время выборов неподобающим

сегодня, 22:27
Автор:

Владимир Лавский

Президент США Дональд Трамп в воскресенье выразил удивление, с какого момента американские СМИ стали объявлять о победе того или иного кандидата на выборах президента Соединенных Штатов. Об этом он написал на своей странице в Твиттере. 

Трамп негодует: у него есть к СМИ один вопрос

"Я одного не понимаю. А с каких пор средства массовой информации начали определять, кто стал президентом США, а кто — нет? За последние две недели мы много чего узнали о себе", — написал Трамп. 


Как ранее сообщали "Комментарии", одному из кандидатов осталось набрать всего лишь шесть голосов для победы на выборах президента США. 


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