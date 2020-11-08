Трамп негодует: у него есть к СМИ один вопрос

Президент США Дональд Трамп в воскресенье выразил удивление, с какого момента американские СМИ стали объявлять о победе того или иного кандидата на выборах президента Соединенных Штатов. Об этом он написал на своей странице в Твиттере.

"Я одного не понимаю. А с каких пор средства массовой информации начали определять, кто стал президентом США, а кто — нет? За последние две недели мы много чего узнали о себе", — написал Трамп.





Как ранее сообщали "Комментарии", одному из кандидатов осталось набрать всего лишь шесть голосов для победы на выборах президента США.

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