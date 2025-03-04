Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков высказался о возможных переговорах между президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским об установлении так называемого перемирия на фронте.

Дмитрий Песков

Песков в этом контексте отметил, что такие переговоры вряд ли возможны, но не по вине России. Он напомним, что именно Владимир Зеленский сам себе запретил вести любые переговоры с руководством РФ.

"Зеленский сам себе наложил запрет на переговоры о перемирии. Как можно вести с ним переговоры, если это запрещено его президентским указом?" — отметил Песков.

Помимо этого, спикер диктатора отреагировал на действия США относительно запрета на поставки вооружений Украине. Он подчеркнул, что такие действия Вашингтона якобы могут склонить Киев к тому, что он выберет "мирный путь" в вопросе решения "вооруженного конфликта". По мнению пресс-секретаря Путина, Украина потеряет большую часть боеприпасов, техники и разведывательных данных, если поставки со стороны Вашингтона будут приостановлены.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Американскому президенту Дональду Трампу очень нужно завершить войну в Украине, как он и обещал, впрочем кремлевский диктатор Владимир Путин не готов к переговорам, а только к принятию украинской капитуляции в виде демилитаризации, "денацификации" и возвращения российских агентов в публичное поле ради развертывания чего-то среднего и среднего. Об этом говорит общественный деятель Валерий Пекарь. Но правда в том, говорит он, что у США нет рычагов влияния на Россию. Более того, Вашингтон стремится сохранить РФ и использовать ее против Китая.



