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План прекращения войны: какое условие Трамп выставит Киеву

Согласно плану, в ходе мирных переговоров должно быть установлено прекращение огня на основе преобладающей линии фронта

сегодня, 10:17 comments1005
Автор:
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Кравцев Сергей
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Два ключевых советника Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине в случае его победы на президентских выборах. Он предусматривает предоставление Украине военной помощи только в том случае, если Киев вступит в мирные переговоры с РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

План прекращения войны: какое условие Трамп выставит Киеву

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Один из советников Дональда Трампа по национальной безопасности Кит Келлог заявил, что в то же время Кремль будет предупрежден, что любой отказ от переговоров приведет к усилению американской поддержки Украины.

Согласно плану, разработанному Келлогом и Фредом Флейцем, в ходе мирных переговоров должно быть установлено прекращение огня на основе преобладающей линии фронта.

По словам Флейца, Дональд Трамп отреагировал положительно на такой план.

"Я не утверждаю, что он согласился с ним или с каждым словом, но мы были рады получить такой отклик", — заявил он.

Стратегия, изложенная Келлогом и Флейцем, является наиболее подробным планом, разработанным соратниками Трампа, который заявил, что может быстро урегулировать войну в Украине, если победит президента Джо Байдена на выборах 5 ноября, хотя и не обсуждал конкретные детали.

Это предложение ознаменовало бы резкое изменение позиции США в отношении войны и столкнулось бы с противодействием со стороны европейских союзников и внутри Республиканской партии Трампа.

Читайте также на портале "Комментарии" — хотя сейчас вероятный кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пригрозил прекратить помощь Украине в случае возвращения к власти, он уже неоднократно менял свою позицию и удивлял в хорошем смысле. Такое заявление в интервью "The Philadelphia Inquirer" сделал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.




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Источник: https://www.reuters.com/world/us/trump-reviews-plan-halt-us-military-aid-ukraine-unless-it-negotiates-peace-with-2024-06-25/
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