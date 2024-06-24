Возвращение Трампа к власти в США: Буданов сделал обнадеживающий прогноз

Хотя сейчас вероятный кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пригрозил прекратить помощь Украине в случае возвращения к власти, он уже неоднократно менял свою позицию и удивлял в хорошем смысле. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "The Philadelphia Inquirer" сделал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Я спокойно отношусь к возможности прихода Трампа к власти... Если проанализировать его публичные выступления, он несколько раз менял свою позицию. И сила вашей системы заключается в том, что она не позволяет одному человеку принимать решения в одностороннем порядке", — сказал Буданов.

По словам главы украинской разведки, американские выборы очень непредсказуемы, но он верит, что США и Украина вместе добьются победы в войне с Россией.

"И здесь я подчеркиваю, вместе! На этом я хотел бы закончить", — резюмировал Кирилл Буданов.

Отметим, в этом же интервью Кирилл Буданов дал прогноз, сколько еще минимум будет оставаться сложной ситуация на фронте в Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские защитники уже приняли все необходимые меры для защиты Сумской области от российских оккупантов. Поэтому на сегодняшний день говорить о новом массированном вторжении оккупантов в этот регион не приходится.

Также издание "Комментарии" сообщало – РФ поздно пить Боржоми: Кирилл Буданов высказался об ударах западным оружием по территории оккупанта.

Ранее "Комментарии" информировали — буферной зоны не будет: Буданов назвал цели наступления РФ в Харьковской области.



