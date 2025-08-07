Потеряет ли Украина территории, если хочет мира: Рубио дал ответ

Рубрики
Кравцев Сергей
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что территориальные вопросы станут ключевыми в завершении войны в Украине. Об этом глава Госдепартамента США заявил в интервью для Fox News.
Марко Рубио. Фото: из открытых источников
Марко Рубио отметил, что, учитывая реалии, все должны понимать несколько вещей, а именно – в какой-то момент прекращение огня в Украине должно стать частью переговорного процесса, потому что трудно вести переговоры о деталях окончательного мирного соглашения, когда люди продолжают стрелять друг в друга.
Госсекретарь США акцентировал, что, по его мнению, нужно достичь прогресса с достаточным количеством параметров относительно того, как закончится война. Это в последствии позволит перейти к режиму прекращения огня на короткий период времени.
Также Рубио подчеркнул, что ключевым элементом любого окончания войны будут территориальные вопросы, в том числе и в ситуации с российско-украинской войной.
Он упомянул, что РФ в 2014 году захватила Крым и ряд других территорий, где достигла успехов. Однако по заключении сделок будут необходимы уступки с обеих сторон. В то же время Рубио признает, что эти уступки будут непростыми и их еще нужно "продать" публике.
