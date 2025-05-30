План США по Украине проваливается: какое решение примет Трамп через 2 недели

В последние недели президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп все больше говорит о своем разочаровании российским диктатором Владимиром Путиным. Американский лидер начинает отчетливо понимать, что его просьбы и, тем более, требования никто учитывать не собирается. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет NBC News.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что недавно Дональд Трамп установил для Владимира Путина дедлайн в две недели для достижения прогресса в переговорах по прекращению огня в Украине. Он также добавил завуалированные угрозы относительно потенциальных последствий для Москвы.

В то же время американский истеблишмент усиливают давление на главу Белого дома, чтобы он рассмотрел возможность введения более жестких мер против России – речь идет в частности о санкциях. Некоторые сторонники более жестких мер против России утверждают, что США и их союзники должны нацелиться на "теневой флот" страны-агрессора, состоящий примерно из 500 судов.

В Белом доме ранее опасались, что ужесточение ограничений в отношении "теневого флота" РФ приведет к росту цен на энергоносители. Однако несколькими днями ранее в ЕС и Британии пошли на такой шаг и объявили о новом, уже 17-м пакете санкций.

"Стратегия теневого флота России обходит санкции, избегая зависимости от западных поставщиков услуг в экспортной цепочке поставок, а не скрывая происхождение и места назначения своих грузов", – объясняет эксперт по российской нефти из Центра российских и евразийских исследований им. Дэвиса Гарвардского университета Крейг Кеннеди.

Читайте также на портале "Комментарии" — США ожидают, что Россия и Украина проведут очередной раунд прямых переговоров на следующей неделе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга.



