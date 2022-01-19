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Планируется еще несколько встреч НАТО-Россия: что будут обсуждать

США анонсировало продолжение переговоров НАТО-Россия

сегодня, 08:11
Автор:

Козлова Альбіна
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что состоится еще несколько встреч с делегацией от Кремля. Среди вопросов, которые будут обсуждаться — расположение ядерного оружия и военные учения. Об этом сообщает Голос Америки.

Планируется еще несколько встреч НАТО-Россия: что будут обсуждать

США инициируют продолжение переговоров, фото из открытых источников

По его словам, напряжение в Европе остается, а вместе с ним и угроза возникновения конфликта между странами. Поэтому было принято решение о возобновлении консультаций с российской стороной после встреч 10 и 12 января. Об этом Столтенберг отметил на состоявшейся 18 января пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем.

В ближайшее время стороны договорятся о новых встречах представителей Совета НАТО-Россия. В ходе них поговорят об уменьшении рисков внешних угроз, прозрачной военной деятельности стран, недопустимости и борьбе с кибератаками, ядерном оружии, военных учениях России с Беларусью и войск НАТО на территориях стран Восточной Европы и других внешнеполитических вопросах.

Генсек в очередной раз подтвердил позицию НАТО относительно недопустимости диктования Россией кому вступать в Альянс и подчеркнул, что союзники усилят защиту стран Европы от внешних угроз.

Представитель НАТО и канцлер Германии снова призвали Кремль к дипломатическим переговорам и деэскалации конфликта.

Как сообщал портал "Комментарии", эксперты рассказали, почему в СМИ снова появились сообщения о дипломатической эвакуации и к чему готовиться украинцам.

Также мы писали, что еще может означать ранее не анонсированный визит Блинкена в Киев. Эксперты высказали свое мнение о частых приездах американских чиновников в Украину и визите госсекретаря США.


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Источник: https://ukrainian.voanews.com/a/6401813.html
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