Планируется еще несколько встреч НАТО-Россия: что будут обсуждать

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что состоится еще несколько встреч с делегацией от Кремля. Среди вопросов, которые будут обсуждаться — расположение ядерного оружия и военные учения. Об этом сообщает Голос Америки.

США инициируют продолжение переговоров, фото из открытых источников

По его словам, напряжение в Европе остается, а вместе с ним и угроза возникновения конфликта между странами. Поэтому было принято решение о возобновлении консультаций с российской стороной после встреч 10 и 12 января. Об этом Столтенберг отметил на состоявшейся 18 января пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем.

В ближайшее время стороны договорятся о новых встречах представителей Совета НАТО-Россия. В ходе них поговорят об уменьшении рисков внешних угроз, прозрачной военной деятельности стран, недопустимости и борьбе с кибератаками, ядерном оружии, военных учениях России с Беларусью и войск НАТО на территориях стран Восточной Европы и других внешнеполитических вопросах.

Генсек в очередной раз подтвердил позицию НАТО относительно недопустимости диктования Россией кому вступать в Альянс и подчеркнул, что союзники усилят защиту стран Европы от внешних угроз.

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