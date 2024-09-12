logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Плохие дела: союзники Трампа подвели итоги дебатов с Гаррис
commentss НОВОСТИ Все новости

Плохие дела: союзники Трампа подвели итоги дебатов с Гаррис

CNN пишет о том, что во время дебатов с Гаррис Трамп разочаровал даже поклонников

сегодня, 07:42
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Долгожданные дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Гаррис не стали победными для республиканца. Союзники Дональда Трампа считают, что он проиграл. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN".

Плохие дела: союзники Трампа подвели итоги дебатов с Гаррис

Гаррис и Трамп. Фото из открытых источников

В материале отмечается, что как только Трамп покинул телеэфир, он сразу стал интересоваться мнением тех, кто ждал его в комнате для просмотра того, как прошли последние 90 минут. На публике все члены его команды пытались подбодрить республиканца, говорить, что он проделал большую и хорошую работу. В то же время в частных разговорах оптимизма было меньше и представители его лагеря откровенно говорили о допущенных им просчетах.

В то же время люди из окружения Трампа заявили, что произошедшее на сцене – в лучшем случае ничья, а в худшем – проигрыш. Некоторые были ошеломлены тем, что бывший президент США не смог лучше представить тезисы, которые он подготовил против вице-президента Гаррис. В частности, против ее послужного списка и политических "переобувок".

По словам двух источников CNN, нельзя сказать, что Трамп повел себя слишком самоуверенно. На самом деле он готовился к дебатам с Гаррис больше, чем к дебатам с президентом США Джо Байденом этим летом. При этом он не озвучил один из главных аргументов против вице-президента – о том, почему она за 3,5 года у власти не выполнила обещания, которые дает сейчас. Это удивило многих слышавших, как Трамп высказывал этот аргумент в частном порядке и во время предвыборной кампании.

Кроме того, один из людей команды республиканца признал, что бывший президент попадал на приманку всякий раз, когда ее предлагала Гаррис.

Журналисты CNN пишут, что хотя многочисленные союзники Трампа описали произошедшее как "упущенную возможность", но с тех пор они начали преуменьшать общую значимость дебатов.

Читайте на портале "Комментарии" — главные выводы дебатов Трампа и Гаррис: что важно понимать Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости