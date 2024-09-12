Плохие дела: союзники Трампа подвели итоги дебатов с Гаррис

Долгожданные дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Гаррис не стали победными для республиканца. Союзники Дональда Трампа считают, что он проиграл. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN".

Гаррис и Трамп. Фото из открытых источников

В материале отмечается, что как только Трамп покинул телеэфир, он сразу стал интересоваться мнением тех, кто ждал его в комнате для просмотра того, как прошли последние 90 минут. На публике все члены его команды пытались подбодрить республиканца, говорить, что он проделал большую и хорошую работу. В то же время в частных разговорах оптимизма было меньше и представители его лагеря откровенно говорили о допущенных им просчетах.

В то же время люди из окружения Трампа заявили, что произошедшее на сцене – в лучшем случае ничья, а в худшем – проигрыш. Некоторые были ошеломлены тем, что бывший президент США не смог лучше представить тезисы, которые он подготовил против вице-президента Гаррис. В частности, против ее послужного списка и политических "переобувок".

По словам двух источников CNN, нельзя сказать, что Трамп повел себя слишком самоуверенно. На самом деле он готовился к дебатам с Гаррис больше, чем к дебатам с президентом США Джо Байденом этим летом. При этом он не озвучил один из главных аргументов против вице-президента – о том, почему она за 3,5 года у власти не выполнила обещания, которые дает сейчас. Это удивило многих слышавших, как Трамп высказывал этот аргумент в частном порядке и во время предвыборной кампании.

Кроме того, один из людей команды республиканца признал, что бывший президент попадал на приманку всякий раз, когда ее предлагала Гаррис.

Журналисты CNN пишут, что хотя многочисленные союзники Трампа описали произошедшее как "упущенную возможность", но с тех пор они начали преуменьшать общую значимость дебатов.

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