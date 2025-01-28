Плохие новости для украинских беженцев: какое решение приняла команда Трампа

В США Служба гражданства и иммиграции объявила о приостановке работы программы для граждан Украины, которые из-за широкомасштабной агрессии РФ едут в Штаты. Речь идет о программе United for Ukraine (U4U). Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Голоса Америки".

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Отмечается, что в американском ведомстве сообщили, что оно "приостанавливает прием формы I-134A, онлайн-запроса на поддержку и декларации о финансовой поддержке". Это объясняется исполнительным указом от 20 января "Защита наших границ". Сейчас прием заявок заморожен до момента, пока USCIS не рассмотрит все запросы, которые уже были поданы.

По данным СМИ, по состоянию на март 2023 года по программе U4U в США приехало более 118 тысяч граждан Украины. Кроме того, еще около 25 тысяч украинцев попали в США в начале широкомасштабного вторжения РФ в 2022 году, перейдя границу в Штаты со стороны Мексики.

Данные издания "Голос Америки" указывают на то, что в США количество иммигрантов за последние несколько лет является "рекордным в истории". Сейчас оно "превосходит большой иммиграционный бум на рубеже XIX-ХХ веков".

На днях американское издание The New York Times писало, что Министерство национальной безопасности США приостановило программу U4U. Также указывалось, что по данной программе запросы о предоставлении убежища временно не будут рассматриваться.

Читайте также на портале "Комментарии" — издание "Politico" написало о том, что госсекретарь США Марко Рубио издал приказ, который приостанавливает на 90 дней финансирование большинства программ иностранной помощи, включая поддержку Украины. Эту информацию подтвердило также "Reuters". В то же время спецпредставитель президента США Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что США рассматривают возможность закупки американского оружия для Украины за счет доходов от замороженных российских активов. О чем говорят эти две новости? Может ли быть так, что таким образом Трамп посылает очередной сигнал Путину о том, что он готов прекратить поддержку Украины, ради начала переговоров, а в противном случае будут санкции и будет больше оружия для Киева за счет замороженных активов РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



