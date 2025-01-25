США приостановили помощь Украине: есть ли повод для волнения, о чем говорит ход Трампа

Этой ночью из США пришли тревожные новости. Рейтинговое издание "Politico" написало о том, что госсекретарь США Марко Рубио издал приказ, который приостанавливает на 90 дней финансирование большинства программ иностранной помощи, включая поддержку Украины. Эту информацию подтвердило также "Reuters". В то же время спецпредставитель президента США Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что США рассматривают возможность закупки американского оружия для Украины за счет доходов от замороженных российских активов. О чем говорят эти две новости? Может ли быть так, что таким образом Трамп посылает очередной сигнал Путину о том, что он готов прекратить поддержку Украины, ради начала переговоров, а в противном случае будут санкции и будет больше оружия для Киева за счет замороженных активов РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

США приостановили помощь Украине

До начала переговорного процесса США и РФ по Украине военная помощь сворачиваться не будет

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш отметил, что он бы не сводил все, что происходит в США к "украинской политике" новой администрации.

"Приостановка финансирования по линии Госдепа касается практически всех стран, кроме Израиля и Египта. То есть, это шаг направлен не против Украины, или кого бы то ни было, а на оптимизацию всей системы внешней помощи США с целью высвобождения средств на решение внутренних проблем. Это часть предвыборных обещаний Трампа", – отметил Сергей Гармаш.

К тому же, обращает внимание эксперт, большая часть средств Украине шла не по линии Госдепа. Ведомство Рубио финансировало преимущественно гуманитарные программы, но не военные.

"Да, этот мораторий больно ударит по нашему гражданскому обществу, по независимым СМИ, благотворительным программам, помощи уязвимым и малообеспеченным слоям украинцев, но вряд ли отразится на ВСУ или социальных выплатах. Я уверен, что военная помощь на данном этапе, до начала переговорного процесса США и РФ по Украине – сворачиваться не будет, иначе этот ослабит позиции Вашингтона на этих переговорах", – прокомментировал Сергей Гармаш.

Трампу сейчас нужно показать две вещи

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий отметил, учитывая то количество проблем, которые пытается решить команда Трампа в кратчайшие сроки, они не сильно церемонятся с деталями. И это касается не только Украины.

"Поэтому приостановка тех или иных программ не так интересна всем остальным в мире, кроме нас, потому что нас это напрямую касается. Такой подход Трампа не новость. Все это озвучивалось еще за несколько месяцев до инаугурации – здесь прямой месседж в сторону Москвы: если вы договариваетесь, мы прекращаем или ограничиваем помощь Украине. Если вы не хотите идти на договоренности, США увеличат помощь Украине в несколько раз. Все ясно и понятно. Единственное, что удивило то, что в дальнейшем, если помощь будет предоставляться, то она будет предоставляться за счет российских активов, большинство из которых, кстати, в ЕС", – отметил эксперт.

По мнению Алексея Голобуцкого, Трампу пока нужно показать две вещи. Во-первых, что он миротворец. А во-вторых, он экономит американские деньги и не хочет их отдавать.

"Задача нового президента США как можно скорее прекратить огонь в Украине. При этом его не интересует, на каких условиях это может произойти. Все эти детали – это проблемы украинцев. Ему нужен сам факт прекращения огня, получение Нобелевской премии за установление мира и на этом, как говорят "До свидания!". Дальше он занимается другими темами", – отметил политтехнолог.

Алексей Голобуцкий добавляет, что он понимает, откуда пошла волна возмущения относительно позиции США о прекращении действия ряда программ, ведь это болезненно ударит по "грантоедам", в том числе в Украине, которые, по факту, делать ничего не умеют, но привыкли хорошо писать отчеты об расходовании американских денег. Теперь им будет несладко.

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