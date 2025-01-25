США приостановили помощь Украине: есть ли повод для волнения, о чем говорит ход Трампа

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Этой ночью из США пришли тревожные новости. Рейтинговое издание "Politico" написало о том, что госсекретарь США Марко Рубио издал приказ, который приостанавливает на 90 дней финансирование большинства программ иностранной помощи, включая поддержку Украины. Эту информацию подтвердило также "Reuters". В то же время спецпредставитель президента США Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что США рассматривают возможность закупки американского оружия для Украины за счет доходов от замороженных российских активов. О чем говорят эти две новости? Может ли быть так, что таким образом Трамп посылает очередной сигнал Путину о том, что он готов прекратить поддержку Украины, ради начала переговоров, а в противном случае будут санкции и будет больше оружия для Киева за счет замороженных активов РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
США приостановили помощь Украине
Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш отметил, что он бы не сводил все, что происходит в США к "украинской политике" новой администрации.
К тому же, обращает внимание эксперт, большая часть средств Украине шла не по линии Госдепа. Ведомство Рубио финансировало преимущественно гуманитарные программы, но не военные.
Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий отметил, учитывая то количество проблем, которые пытается решить команда Трампа в кратчайшие сроки, они не сильно церемонятся с деталями. И это касается не только Украины.
По мнению Алексея Голобуцкого, Трампу пока нужно показать две вещи. Во-первых, что он миротворец. А во-вторых, он экономит американские деньги и не хочет их отдавать.
Алексей Голобуцкий добавляет, что он понимает, откуда пошла волна возмущения относительно позиции США о прекращении действия ряда программ, ведь это болезненно ударит по "грантоедам", в том числе в Украине, которые, по факту, делать ничего не умеют, но привыкли хорошо писать отчеты об расходовании американских денег. Теперь им будет несладко.
Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский отреагировал на остановку США внешней помощи на 90 дней.
Новости