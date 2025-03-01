По примеру РФ: кому США угрожают военной операцией

Разговор министра обороны США Пита Хегсета с высокопоставленными чиновниками Мексики вызвал серьезное напряжение. Мексиканские чиновники были возмущены из-за угрозы военных действий США. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "WSJ".

Пит Хегсет. Фото из открытых источников

Издание, ссылаясь на свои источники, отмечает, что первый телефонный разговор министра обороны США Пита Хегсета с высшими военными чинами Мексики, состоявшийся 31 января, вызвал напряженность между двумя странами.

Хегсет предупредил мексиканских официальных лиц, что если Мексика не примет меры против сговора между правительством страны и наркокартелями, то США могут предпринять односторонние военные действия. Это заявление шокировало и возмутило мексиканских представителей, которые восприняли его как угрозу военных действий на территории Мексики.

Министерство обороны США отказалось от комментариев по поводу произошедшего звонка. Однако госсекретарь США подчеркнул важность продолжающегося давления на мексиканские вооруженные силы для прекращения деятельности наркокартелей, которые угрожают безопасности США.

В обоих телефонных разговорах, проведенных между представителями США и Мексики, была подтверждена готовность углублять двустороннее военное сотрудничество, а также продолжать бороться с нелегальной миграцией.

Читайте также на портале "Комментарии" — США готовятся к отправке дополнительной тысячи военнослужащих на границу с Мексикой, сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.

По словам собеседника издания, США планируют отправить тысячу военных к границе с Мексикой для усиления около 2,2 тысячи находящихся там военнослужащих Нацгвардии. Источник издания не уточнил, когда США собираются развернуть дополнительные войска на границе с Мексикой.



