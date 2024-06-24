Почему Байден и Трамп торгуют «миротворчеством» в вопросе Украине

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Ткачик Олеся
Драматизм выборов президента США в 2024 году заключается в том, оба кандидата от демократической и республиканской партий безнадежно стары и не могут представлять ближайшее политическое будущее США, говорит политолог Виктор Небожено. Значит, считает он, после выборов в Америке будет продолжаться борьба за власть в команде победителя президентских выборов, ибо престарелый президент будет скорее всего бороться за жизнь, а не за политику.
Байден и Трамп
Кроме того, подчеркивает Небоженко, как это не прискорбно, политический и жизненный опыт обоих кандидатов в президенты Джо Байдена и Дональда Трампа не соответствует вызовам Америки во внутренней и внешней политики. Поэтому, ни Байден, ни его политический противник на выборах Трамп на самом деле не имеют модели политического будущее Америки.
По его словам, несмотря на то, что украинский фактор стал частью предвыборной борьбы, реально, ни Байден, ни Трамп не знает, что делать с российско-украинской войной, а время идет и Кремль пользуется отсутствием четкой и плодотворной позицией кандидатов в президенты США. Отсюда "рассеянное" миротворчество, которым "торгуют" оба кандидата.
Помимо этого, добавляет политолог, впервые за долгое время американские избиратели сильно колеблются. В конечном итоге, результаты выборов может решить не ожесточенная и скандальная избирательная компания, а большая группа колеблющихся и ситуативных избирателей, которые сделают свой выбор прямо на избирательных участках.
По его словам, за годы после этого события ни американская правоохранительная система, ни суды, ни общественное мнение Америки так и не справились с адекватной оценкой этого преступления. Так что беспорядки после голосования могут повториться в больших масштабах, к большому удовольствию Кремля и Пекина, подытожил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что глава ГУР Кирилл Буданов спокойно относится к возможности возвращения Трампа к власти.
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