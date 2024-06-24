Почему Байден и Трамп торгуют «миротворчеством» в вопросе Украине

Драматизм выборов президента США в 2024 году заключается в том, оба кандидата от демократической и республиканской партий безнадежно стары и не могут представлять ближайшее политическое будущее США, говорит политолог Виктор Небожено. Значит, считает он, после выборов в Америке будет продолжаться борьба за власть в команде победителя президентских выборов, ибо престарелый президент будет скорее всего бороться за жизнь, а не за политику.

Байден и Трамп

"Будет очень неприятно, если президентская власть в США пойдет по "украинскому пути" — формирования фаворитизма и режима личной власти президента за счет "усыхания" разделения властей и сужении знаменитой американской демократии", — заявил политолог.

Кроме того, подчеркивает Небоженко, как это не прискорбно, политический и жизненный опыт обоих кандидатов в президенты Джо Байдена и Дональда Трампа не соответствует вызовам Америки во внутренней и внешней политики. Поэтому, ни Байден, ни его политический противник на выборах Трамп на самом деле не имеют модели политического будущее Америки.

"Соответственно, уже сейчас Вашингтон не знает места Украины в американской геополитике. Этим объясняется неритмичные поставки Украине вооружения, скромное реальное финансирования и вялая дипломатическая политика отчаянным усилиям Украины найти международную поддержку", — говорит политолог.

По его словам, несмотря на то, что украинский фактор стал частью предвыборной борьбы, реально, ни Байден, ни Трамп не знает, что делать с российско-украинской войной, а время идет и Кремль пользуется отсутствием четкой и плодотворной позицией кандидатов в президенты США. Отсюда "рассеянное" миротворчество, которым "торгуют" оба кандидата.

"Байден это скрывает за личиной осторожности и мудрости, а Трамп откровенно занимается демагогией и не скрывает своего авантюризма, когда речь заходит о прекращении российско-украинской войны. Его циничные ответы, что он решит окончание этой страшной войны за несколько дне за счет интересов Украины и компромисса Кремля вызывает справедливо беспокойство в Киеве и Европе", — говорит Небоженко.

Помимо этого, добавляет политолог, впервые за долгое время американские избиратели сильно колеблются. В конечном итоге, результаты выборов может решить не ожесточенная и скандальная избирательная компания, а большая группа колеблющихся и ситуативных избирателей, которые сделают свой выбор прямо на избирательных участках.

"Наконец, самое опасное начнется сразу после выборов. Америка не знает, как реагировать на то, что, если один из кандидатов не признает своего поражения в результате выборов и призовет своих сторонников к сопротивлению, как это сделал Трамп на прошлых выборах, когда его яростные сторонники, недовольными выборами штурмовали и захватили Конгресс США", — говорит политолог.

По его словам, за годы после этого события ни американская правоохранительная система, ни суды, ни общественное мнение Америки так и не справились с адекватной оценкой этого преступления. Так что беспорядки после голосования могут повториться в больших масштабах, к большому удовольствию Кремля и Пекина, подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что глава ГУР Кирилл Буданов спокойно относится к возможности возвращения Трампа к власти.



