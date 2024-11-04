Почему для Украины так важны выборы в Конгресс США: какие расклады просматриваются

В Украине и мире живо обсуждают приближающиеся выборы президента США, называют их судьбоносными для украинцев. Однако почему-то оставляют без внимания выборы в Конгресс США, которые также должны состояться. А между тем именно Конгресс на рубеже 2023-2024 годов затягивал выделение Украине такой долгожданной помощи. Почему же выборы в Конгресс так важны? Какие расклады могут быть? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Выборы в Конгресс США

На американском направлении не обошлось без провала

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич так прокомментировал ситуацию:

"К сожалению, для украинского истеблишмента более присуща попытка наладить отношения с определенными персоналиями, а не институтами. И подтверждением тому является по большей части обсуждение результатов предстоящих выборов президента США".

Эксперт соглашается с тем, что, конечно, от президентских выборов многое зависит. Вместе с тем Игорь Тишкевич напоминает, что президент исполняет законы, в том числе закон о бюджете.

"Это означает, что, если речь идет о помощи Украине, то сколько средств и на что их можно потратить – решает Конгресс. И то, что Украина пытается работать с Государственным департаментом, с Белым домом – это, конечно, нужное дело. Но то, что Украина очень мало работает с комитетами Сената и Палаты – это, можно сказать, один из самых больших провалов украинской политики на американском направлении", – считает эксперт.

Что касается раскладов, то Игорь Тышкевич отметил, что Палата представителей США избирается раз в два года. Но кардинальные изменения происходят очень редко. Потому что баланс в Палате где-то около 50 на 50.

"Другое дело, что выборы в этом году проходят на фоне того, что достаточно большое количество депутатов Палаты не будут баллотироваться повторно. Это около 50 человек, что является достаточно большой цифрой. На сегодняшний день социология в Соединенных Штатах Америки показывает, что как одна, так и вторая партия (Демократическая и Республиканская – ред.) могут взять большинство. Вопрос же не в том, кто победит, а в том, насколько мы сможем работать не только с сенаторами штатов, где размещено производство оружия, но и с постоянными комитетами. Потому что надеяться лишь на то, что нас будут либо поддерживать, либо любить за то, что мы просто какие-то красивые, свободолюбивые, а не потому что мы попытаемся сыграть на интересах Соединенных Штатов Америки и конкретных территорий в США, это достаточно наивные надежды. Поэтому на все это нужно обратить внимание и начинать работать там, где мы упустили важный пласт работы. А такой труд даже сейчас может дать результат", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

Есть несколько интриг для обеих палат

Политолог Владимир Цыбулько отметил, что представления украинцев не особо распространяются на Конгресс, поскольку в украинском политическом опыте не особо присутствует двухпалатный парламент. А именно Конгресс и Палата представителей – это своеобразные ограничители концентрации власти в руках президента.

"Но нынешняя интрига сводится еще к нескольким интригам для обеих палат. Ведь может случиться сценарий, когда Дональд Трамп победит на выборах, но Республиканская партия проиграет обе палаты, и тогда президентский мандат Трампа сделает его политически инвалидным президентом. У демократов ситуация более цельная, как минимум одна из палат в случае победы Камалы Гаррис остается за ними. Хотя может повториться успех Джо Байдена, когда демократы забрали обе палаты, и имели два года до промежуточных выборов полную свободу действий, вплоть до промежуточных выборов, когда Палату представителей выиграли республиканцы. Сейчас Республиканская партия фактически заложник успеха или неуспеха Трампа, и, похоже, после этих выборов в партии должна произойти внутренняя революция", – прокомментировал Владимир Цыбулько.

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