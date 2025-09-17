Почему Дональд Трамп возит с собой холодильник с кровью

Президент США Дональд Трамп путешествует в самом защищенном автомобиле мира, известном как The Beast ("Зверь"), и в нем предусмотрен даже запас крови его группы. Такая мера может выглядеть странной для рядового человека, но на самом деле является стандартной практикой для американских лидеров. Идея состоит в том, чтобы в случае ранения глава государства мог мгновенно получить переливание без необходимости ждать доставки крови.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

"Зверь" — это специально разработанный бронированный Cadillac XT6, стоимость которого оценивается более чем в 1,5 миллиона долларов. Его масса составляет примерно девять тонн, что делает машину настоящей крепостью на колесах. Лимузин способен выдержать обстрел гранатометами, биохимические атаки и покушения, подобные тому, что произошло в июле прошлого года, когда Трамп получил пулевое ранение уха во время предвыборного митинга.

Президентский автомобиль "The Beast"

Автомобиль оборудован герметичным салоном, системой подачи кислорода и полным набором медикаментов. Кроме холодильника с кровью нужной группы, "Зверь" имеет запас кислорода и лекарства для неотложной помощи. На борту обычно находится военный врач, а рядом в сопроводительных автомобилях находится дополнительный персонал безопасности.

Трамп выходит из автомобиля "Зверь"

По данным NBC, стены "Зверя" имеют толщину около 20 сантиметров, а многослойные окна – 12 сантиметров. Автомобиль оснащен шинами Run-Flat, позволяющими продолжать движение даже после повреждения, системой ночного видения и рядом "шпионских" функций: от дымовой завесы и слезоточивого газа до возможности разливать нефть для блокировки преследователей. Отдельно сообщается, что дверные ручки могут бить током в случае попытки посторонних попасть в салон. В чрезвычайной ситуации у президента есть доступ к коммуникациям, которые позволяют передать ядерные коды для запуска ракет.

Впервые "Зверь" появился на инаугурации Барака Обамы в 2009 году, а каждый последующий президент США пользуется модернизированной версией этой машины.

