Чому Дональд Трамп возить із собою холодильник з кров’ю

Президент США Дональд Трамп подорожує у найзахищенішому автомобілі світу, відомому як "The Beast" ("Звір"), і в ньому передбачено навіть запас крові його групи. Такий захід може виглядати дивним для пересічної людини, але насправді є стандартною практикою для американських лідерів. Ідея полягає в тому, щоб у разі поранення глава держави міг миттєво отримати переливання без необхідності чекати доставки крові.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

"Звір" — це спеціально розроблений броньований Cadillac XT6, вартість якого оцінюють у понад 1,5 мільйона доларів. Його маса становить приблизно дев’ять тонн, що робить машину справжньою фортецею на колесах. Лімузин здатний витримати обстріл гранатометами, біохімічні атаки та замахи, подібні до того, що стався у липні минулого року, коли Трамп отримав кульове поранення вуха під час передвиборчого мітингу.

Президентський автомобіль "The Beast"

Автомобіль обладнаний герметичним салоном, системою подачі кисню та повним набором медикаментів. Крім холодильника з кров’ю потрібної групи, "Звір" має запас кисню та ліки для невідкладної допомоги. На борту зазвичай перебуває військовий лікар, а поруч у супровідних автомобілях знаходиться додатковий персонал безпеки.

Трамп виходить з автомобіля "Звір"

За даними NBC, стіни "Звіра" мають товщину близько 20 сантиметрів, а багатошарові вікна — 12 сантиметрів. Автомобіль оснащений шинами Run-Flat, що дозволяють продовжувати рух навіть після пошкодження, системою нічного бачення та низкою "шпигунських" функцій: від димової завіси та сльозогінного газу до можливості розливати нафту для блокування переслідувачів. Окремо повідомляється, що дверні ручки можуть бити струмом у випадку спроби сторонніх потрапити до салону. У надзвичайній ситуації президент має доступ до комунікацій, які дозволяють передати ядерні коди для запуску ракет.

Вперше "Звір" з’явився на інавгурації Барака Обами у 2009 році, а кожен наступний президент США користується модернізованою версією цієї машини.

