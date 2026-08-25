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Почему глава ЦРУ приехал в Россию: США передали Кремлю срочный сигнал по поводу войны в Украине

Почему директор ЦРУ Джон Рэтклифф приехал в Москву и как его визит может быть связан с подготовкой России к новой мобилизации.

25 августа 2026, 21:10
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Автор:
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Slava Kot

Визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву может быть связан с новыми разведданными США о подготовке России к возможной военной мобилизации и последующей эскалации войны против Украины.

Почему глава ЦРУ приехал в Россию: США передали Кремлю срочный сигнал по поводу войны в Украине

Джон Рэтклифф. Фото: AP

Как сообщает The Wall Street Journal, американская разведка получила информацию о ранних приготовлениях России к потенциальной мобилизации. По данным издания, Вашингтон также опасается, что Кремль может проверить готовность и решительность НАТО.

На этом фоне Ретклифф, вероятно, мог провести встречу с Владимиром Путиным или другими представителями российского руководства, чтобы передать предупреждение США. Однако, как пишет американское издание, точное содержание переговоров официально не разглашается.

О поездке директора ЦРУ в Россию первым сообщил телеканал CBS. В Москве накануне был замечен американский военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III, а также кортеж американских дипломатов. Впоследствии стало известно, что американская сторона просила Украину временно воздержаться от ударов по территории России во время пребывания делегации США.

Визит Рэтклиффа приобретает особое значение на фоне предыдущего опыта таких контактов. В последний раз глава ЦРУ лично приезжал в Москву в ноябре 2021 года. Тогда директор агентства Уильям Бернс передал Кремлю предупреждение, что США знают о готовящемся масштабном вторжении в Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему США попросили Украину 3 дня не бить по РФ.

Также "Комментарии" писали, что Виталий Портников назвал встречу, после которой Путин решил напасть на Украину.



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Источник: https://www.wsj.com/
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