Чому очільник ЦРУ приїхав до Росії: США передали Кремлю терміновий сигнал щодо війни в Україні

Візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви може бути пов’язаний з новими розвідданими США про підготовку Росії до можливої військової мобілізації та подальшої ескалації війни проти України.

Джон Реткліфф. Фото: AP

Як повідомляє The Wall Street Journal, американська розвідка отримала інформацію про ранні приготування Росії до потенційної мобілізації. За даними видання, Вашингтон також побоюється, що Кремль може перевірити готовність і рішучість НАТО.

На цьому тлі Реткліфф, імовірно, міг провести зустріч з Володимиром Путіним або іншими представниками російського керівництва, щоб передати попередження від США. Однак, як пиге американське видання, точний зміст переговорів офіційно не розголошується.

Про поїздку директора ЦРУ до Росії першим повідомив телеканал CBS. У Москві напередодні помітили американський військово-транспортний літак Boeing C-17A Globemaster III, а також кортеж американських дипломатів. Згодом стало відомо, що американська сторона просила Україну тимчасово утриматися від ударів по території Росії на час перебування делегації США.

Візит Реткліффа набуває особливого значення на тлі попереднього досвіду таких контактів. Востаннє глава ЦРУ особисто приїздив до Москви у листопаді 2021 року. Тоді директор агентства Вільям Бернс передав Кремлю попередження, що США знають про підготовку масштабного вторгнення в Україну.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, чому США попросили Україну 3 дні не бити по РФ.

Також "Коментарі" писали, що Віталій Портников назвав зустріч, після якої Путін вирішив напасти на Україну.