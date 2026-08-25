logo_ukra

BTC/USD

79077

ETH/USD

2465.74

USD/UAH

44.67

EUR/UAH

52.09

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Чому очільник ЦРУ приїхав до Росії: США передали Кремлю терміновий сигнал щодо війни в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Чому очільник ЦРУ приїхав до Росії: США передали Кремлю терміновий сигнал щодо війни в Україні

Чому директор ЦРУ Джон Реткліфф приїхав до Москви та як його візит може бути пов’язаний з підготовкою Росії до нової мобілізації.

25 серпня 2026, 21:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви може бути пов’язаний з новими розвідданими США про підготовку Росії до можливої військової мобілізації та подальшої ескалації війни проти України.

Чому очільник ЦРУ приїхав до Росії: США передали Кремлю терміновий сигнал щодо війни в Україні

Джон Реткліфф. Фото: AP

Як повідомляє The Wall Street Journal, американська розвідка отримала інформацію про ранні приготування Росії до потенційної мобілізації. За даними видання, Вашингтон також побоюється, що Кремль може перевірити готовність і рішучість НАТО.

На цьому тлі Реткліфф, імовірно, міг провести зустріч з Володимиром Путіним або іншими представниками російського керівництва, щоб передати попередження від США. Однак, як пиге американське видання, точний зміст переговорів офіційно не розголошується.

Про поїздку директора ЦРУ до Росії першим повідомив телеканал CBS. У Москві напередодні помітили американський військово-транспортний літак Boeing C-17A Globemaster III, а також кортеж американських дипломатів. Згодом стало відомо, що американська сторона просила Україну тимчасово утриматися від ударів по території Росії на час перебування делегації США.

Візит Реткліффа набуває особливого значення на тлі попереднього досвіду таких контактів. Востаннє глава ЦРУ особисто приїздив до Москви у листопаді 2021 року. Тоді директор агентства Вільям Бернс передав Кремлю попередження, що США знають про підготовку масштабного вторгнення в Україну.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, чому США попросили Україну 3 дні не бити по РФ.

Також "Коментарі" писали, що Віталій Портников назвав зустріч, після якої Путін вирішив напасти на Україну.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.wsj.com/
Теги:

Новини

Всі новини