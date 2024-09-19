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Почему мир боится победы Трампа: эксперт назвал главную причину

Трамп опасен своей непредсказуемостью

19 сентября 2024, 22:09
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Марьян Ощановский

Мотивации и видения американских республиканцев и демократов по поводу российско-украинской войны существенно не отличаются, однако одно принципиальное отличие все же есть – при Дональде Трампе политика республиканцев перестала быть прогнозируемой, заявил политолог Виталий Кулик.

Почему мир боится победы Трампа: эксперт назвал главную причину

Трамп сохраняет шансы на победу. Фото из открытых источников

"Республиканцы достаточно откровенны и искренни, чем подкупают своих избирателей. Однако, в отличие от предыдущих республиканцев, Трамп может позволить себе неожиданные кульбиты. Он может разворачивать внешнеполитические инициативы США на 180 градусов, не теряя при этом поддержки базового электората. Избиратель прощает Трампу любые неожиданные траектории и инициативы, поскольку его электорат сконцентрирован на внутренней, а не внешней политике", – заявил Виталий Кулик.

По словам политолога, Дональд Трамп и его окружение избавляются от людей из институциональной Республиканской партии.

"Вместо этого Трамп делает ставку на людей, которые преданы ему лично, а не многолетним идеям Республиканской партии. В случае прихода Трампа к власти такие люди будут реализовывать любые его безумные идеи", – сказал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что от президентства Дональда Трампа следует ожидать самых разных неожиданностей, в том числе и очень неприятных для Украины. "От Трампа, например, можно ожидать полной заморозки поддержки Украины, прямых двусторонних переговоров с Владимиром Путиным об окончании войны или договоренностей о линиях разграничения между Украиной и РФ", — считает политолог Виталий Кулик.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что ВСУ остановили наступление российских войск в Курской области, сообщил пресс-секретарь комендатуры ВСУ в Курской области Алексей Дмитрашковский. "Армия РФ пыталась атаковать позиции украинских подразделений с флангов, но эти попытки удалось остановить. Некоторые успехи у россиян все же были: они вошли в один из населенных пунктов и начали бои за другой населенный пункт, но это все", — заявил он.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jkVIoFAS2O8&t=1180s
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