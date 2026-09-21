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Почему на самом деле Трамп подписал закон об «адских санкциях» имени Грэма: что спрятано в этом законе

Самое главное в этом законе – это то, что он показывает подлинные настроения в американской политике

21 сентября 2026, 06:55
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Кравцев Сергей

Трамп подписал закон об "адских санкциях" имени Грэма, и главная инновация этого закона в том, что санкции США могут применяться не только против России, но и против третьих стран, поддерживающих торговлю российской армией. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.

Почему на самом деле Трамп подписал закон об «адских санкциях» имени Грэма: что спрятано в этом законе

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Конечно, трудно представить, что Трамп будет применять 100% пошлины против всех покупающих российские энергоносители стран. Это означало бы немедленную экономическую войну, например, с Китаем или Индией, но Трамп будет точно использовать этот закон ради своих политических целей – пугать любую страну, которая, по его мнению, будет помогать РФ обходить санкции", – отметил эксперт.

Однако, продолжает эксперт, самое главное в этом законе – это то, что он показывает подлинные настроения в американской политике. И это гораздо важнее того, что происходит в голове у Трампа. Ибо эти общие настроения – не в пользу России. Демократы давно критикуют Трампа за слишком приверженность Путину, а внутри Республиканской партии постепенно усиливают влияние не сторонники MAGA, а классические республиканцы, хорошо помнящие традиции Рейгана и знающие, как нужно разговаривать с "империей зла".

И пока в отдельных европейских странах разворачивается популистический дискурс по уменьшению поддержки Украины, в США и республиканцы, и демократы – за то, чтобы усиливать давление на Россию. И это несмотря на подчеркнутую миролюбивую риторику Трампа.

По мнению эксперта, эта тенденция пока в самой влиятельной стране будет только усиливаться. Особенно после выборов в Конгресс, где демократы могут выиграть по крайней мере одну Палату представителей.

"Это заставит Трампа демонстрировать более жесткую политику в Россию. Даже если ему и дальше будет казаться, что все в мире решается только деньгами. И даже если ему очень хочется пофантазировать, что эти деньги он сможет заработать вместе с "другом Владимиром", — констатировал аналитик.

Также издание "Комментарии" сообщало – иллюзия быстрого мира развеялась: почему подпись Трампа запускает новый круг войны.




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