Почему на самом деле Трамп подписал закон об «адских санкциях» имени Грэма: что спрятано в этом законе

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Кравцев Сергей
Трамп подписал закон об "адских санкциях" имени Грэма, и главная инновация этого закона в том, что санкции США могут применяться не только против России, но и против третьих стран, поддерживающих торговлю российской армией. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Однако, продолжает эксперт, самое главное в этом законе – это то, что он показывает подлинные настроения в американской политике. И это гораздо важнее того, что происходит в голове у Трампа. Ибо эти общие настроения – не в пользу России. Демократы давно критикуют Трампа за слишком приверженность Путину, а внутри Республиканской партии постепенно усиливают влияние не сторонники MAGA, а классические республиканцы, хорошо помнящие традиции Рейгана и знающие, как нужно разговаривать с "империей зла".
И пока в отдельных европейских странах разворачивается популистический дискурс по уменьшению поддержки Украины, в США и республиканцы, и демократы – за то, чтобы усиливать давление на Россию. И это несмотря на подчеркнутую миролюбивую риторику Трампа.
По мнению эксперта, эта тенденция пока в самой влиятельной стране будет только усиливаться. Особенно после выборов в Конгресс, где демократы могут выиграть по крайней мере одну Палату представителей.
Также издание "Комментарии" сообщало – иллюзия быстрого мира развеялась: почему подпись Трампа запускает новый круг войны.