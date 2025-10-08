Главная причина, почему в Белом доме активно заговорили о "Томагавках" заключается в том, что американцы имеют убедительные доказательства, вероятно из-за спутниковой слежки, успехов украинской ракетно-дроновой программы. Такое мнение высказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Дело не в "хороших глазах", а в стремлении взять войну под контроль и не допустить, чтобы Украина самостоятельно определяла темп и масштабы так называемой "эскалации". Россия для Запада всегда была приоритетом – и это влияло на все решения. Именно поэтому Украину неоднократно оказывали давление и требовали уничтожать остатки собственных ракет, например типа SCUD, и поднимали истерику вокруг попыток возобновить собственное производство после 2014 года", – отметил эксперт.

По его словам, первые удары по нефтеперерабатывающим заводам в прошлом году вызвали истерику в США, потому что Украина продемонстрировала субъектность: она начала сама определять, куда и когда бить, а не ждать поставок в виде мелких партий оружия с многочисленными перерывами. Эту циничную, но прагматическую логику коротко очертил Киссинджер в 2023 году, когда, отступив от прежней позиции, он заявил, что принятие Украины в НАТО следует рассматривать с учетом контроля и стабильности в Европе – чтобы не допустить окончательного разгрома России. Такое изменение риторики совпало с первыми заметными успехами – в частности, Харьковской операцией – и, возможно, было вызвано осознанием того, что дальнейшее ослабление России может привести к непредсказуемым последствиям.

"По состоянию на сегодняшний день Украина значительно расширила радиус своих ударов по России – больше, чем это представлял себе Киссинджер. Он не учитывал возможности создания оружия не только западного образца. Это делает Украину серьезной военной силой в евразийском пространстве, с которой приходится считаться и США. А лучше попытаться контролировать, потому что второй раз фокус с разоружением Украины под прикрытием красивых заявлений уже не получится", – отметил Тарас Загородний.

Он добавляет, другой аспект "суеты" американцев связан с тем, что масштабирование ракетного производства в Украине совместно с ЕС увеличивает оборонную автономию Европы от США. Американцы неохотно продают подобную технику в ЕС. Возникает возможность построить независимую европейскую систему – под контролем ЕС или Украины. Вот над чем действительно стоит суетиться.

