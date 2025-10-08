Чому почалася метушня у Білому домі і там заговорили про поставки Томагавків Україні

Рубрики
Головна причина, чому у Білому домі активно заговорили про "Томагавки" полягає у тому, що американці мають переконливі докази, ймовірно через супутникове стеження, успіхів української ракетно-дронової програми. Таку думку висловив керуючий партнер "Національної антикризової групи", економічний та політичний експерт Тарас Загородній.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
За його словами, перші удари по нафтопереробним заводам минулого року викликали істерику у США, бо Україна продемонструвала суб’єктність: вона почала сама визначати, куди й коли бити, а не чекати постачань у вигляді дрібних партій зброї з численними перервами. Цю цинічну, але прагматичну логіку коротко окреслив Кісінджер у 2023 році, коли, відступивши від попередньої позиції, він заявив, що прийняття України до НАТО варто розглядати з огляду на контроль та стабільність у Європі – щоб не допустити остаточного розгрому Росії. Така зміна риторики співпала з першими помітними успіхами – зокрема Харківською операцією – і, можливо, була викликана усвідомленням того, що подальше послаблення Росії може призвести до непередбачуваних наслідків.
Він додає, інший аспект "метушні" американців пов’язаний із тим, що масштабування ракетного виробництва в Україні, спільно з ЄС, збільшує оборонну автономію Європи від США. Американці неохоче продають таку техніку в ЄС. Виникає можливість побудувати незалежну європейську систему – під контролем ЄС або України. Ось над чим дійсно варто пометушитися.
