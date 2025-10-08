Чому почалася метушня у Білому домі і там заговорили про поставки Томагавків Україні

Головна причина, чому у Білому домі активно заговорили про "Томагавки" полягає у тому, що американці мають переконливі докази, ймовірно через супутникове стеження, успіхів української ракетно-дронової програми. Таку думку висловив керуючий партнер "Національної антикризової групи", економічний та політичний експерт Тарас Загородній.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Річ не у "гарних очах", а в прагненні взяти війну під контроль і не допустити, щоб Україна самостійно визначала темп і масштаби так званої "ескалації". Росія для Заходу завжди була пріоритетом – і це впливало на всі рішення. Саме тому Україну неодноразово тиснули й вимагали знищувати залишки власних ракет, наприклад типу SCUD, і піднімали істерику навколо спроб відновити власне виробництво після 2014 року", – зазначив експерт.

За його словами, перші удари по нафтопереробним заводам минулого року викликали істерику у США, бо Україна продемонструвала суб’єктність: вона почала сама визначати, куди й коли бити, а не чекати постачань у вигляді дрібних партій зброї з численними перервами. Цю цинічну, але прагматичну логіку коротко окреслив Кісінджер у 2023 році, коли, відступивши від попередньої позиції, він заявив, що прийняття України до НАТО варто розглядати з огляду на контроль та стабільність у Європі – щоб не допустити остаточного розгрому Росії. Така зміна риторики співпала з першими помітними успіхами – зокрема Харківською операцією – і, можливо, була викликана усвідомленням того, що подальше послаблення Росії може призвести до непередбачуваних наслідків.

"Станом на зараз Україна значно розширила радіус своїх ударів по Росії – більше, ніж це уявляв собі Кісінджер. Він не враховував можливості створення зброї не лише західного зразка. Це робить Україну серйозною військовою силою в євразійському просторі, з якою доводиться рахуватися й США. А краще спробувати контролювати, бо вдруге фокус із роззброєнням України під прикриттям красивих заяв вже не вийде", – зазначив Тарас Загородній.

Він додає, інший аспект "метушні" американців пов’язаний із тим, що масштабування ракетного виробництва в Україні, спільно з ЄС, збільшує оборонну автономію Європи від США. Американці неохоче продають таку техніку в ЄС. Виникає можливість побудувати незалежну європейську систему – під контролем ЄС або України. Ось над чим дійсно варто пометушитися.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Раді підтвердили, що Трамп розпочинає реальний тиск на путіна: про що йдеться.



