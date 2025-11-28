logo

Почему после скандала Уиткофф не боится увольнения: что на самом деле сдерживает Трампа
Почему после скандала Уиткофф не боится увольнения: что на самом деле сдерживает Трампа

Скандал вокруг Уиткоффа угрожает мирному плану США, но Трамп его не отпустит

28 ноября 2025, 08:20
Бывшая советница Белого дома по вопросам России Фиона Хилл заявила, что президент США Дональд Трамп вряд ли отправит в отставку своего спецпосланника Стива Уиткоффа после утечки резонансного телефонного разговора. В опубликованной беседе Уиткофф фактически подсказывал представителю Кремля, как лучше обращаться к Трампу, чтобы вызвать его благосклонность. Об этом пишет The Telegraph.

Почему после скандала Уиткофф не боится увольнения: что на самом деле сдерживает Трампа

Стив Уиткофф. Фото: из открытых источников

Хилл считает подобное поведение "полностью типичным" для действующего президента. По её словам, скандал не станет причиной для кадровых решений. 

"Трамп не будет удивлён. Он сам действует точно так же", — подчеркнула она.

Опубликованная запись разговора от 14 октября обострила критику в Конгрессе и поставила под угрозу переговоры вокруг американского мирного плана по Украине. Ряд законодателей потребовали уволить Уиткоффа, сравнив его методы с поведением "платного агента Кремля". В беседе с советником Владимира Путина Юрием Ушаковым спецпосланник рекомендовал подчёркивать "достижения" Трампа, выражать ему "уважение" и называть "человеком мира" — тактику, которую критики считают подрывающей доверие к США как посреднику.

Хилл также раскритиковала 28-пунктный план, который Уиткофф подготовил совместно с Джаредом Кушнером и экономическим советником Путина Кириллом Дмитриевым. По её словам, документ нельзя назвать полноценными переговорами. 

"Это заключение сделок. Вы не увидите никаких уступок со стороны России", — отметила она.

Аналитик сравнила подход Уиткоффа с закулисной дипломатией времён кардинала Ришелье и подчеркнула, что подобный стиль "не принесёт мира". Несмотря на скандал, Трамп публично поддержал своего посланника, заявив, что тот "просто делает работу составителя соглашений".

Читайте также на портале "Комментарии" — скандал с "пленками Уиткоффа": каковы последствия для дипломатического процесса и Украины




Источник: https://www.telegraph.co.uk/us/politics/2025/11/27/fiona-hill-witkoff-dealmaker-trump-leaked-phone-call/
