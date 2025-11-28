Почему после скандала Уиткофф не боится увольнения: что на самом деле сдерживает Трампа

Рубрики
Кравцев Сергей
Бывшая советница Белого дома по вопросам России Фиона Хилл заявила, что президент США Дональд Трамп вряд ли отправит в отставку своего спецпосланника Стива Уиткоффа после утечки резонансного телефонного разговора. В опубликованной беседе Уиткофф фактически подсказывал представителю Кремля, как лучше обращаться к Трампу, чтобы вызвать его благосклонность. Об этом пишет The Telegraph.
Стив Уиткофф. Фото: из открытых источников
Хилл считает подобное поведение "полностью типичным" для действующего президента. По её словам, скандал не станет причиной для кадровых решений.
Опубликованная запись разговора от 14 октября обострила критику в Конгрессе и поставила под угрозу переговоры вокруг американского мирного плана по Украине. Ряд законодателей потребовали уволить Уиткоффа, сравнив его методы с поведением "платного агента Кремля". В беседе с советником Владимира Путина Юрием Ушаковым спецпосланник рекомендовал подчёркивать "достижения" Трампа, выражать ему "уважение" и называть "человеком мира" — тактику, которую критики считают подрывающей доверие к США как посреднику.
Хилл также раскритиковала 28-пунктный план, который Уиткофф подготовил совместно с Джаредом Кушнером и экономическим советником Путина Кириллом Дмитриевым. По её словам, документ нельзя назвать полноценными переговорами.
Аналитик сравнила подход Уиткоффа с закулисной дипломатией времён кардинала Ришелье и подчеркнула, что подобный стиль "не принесёт мира". Несмотря на скандал, Трамп публично поддержал своего посланника, заявив, что тот "просто делает работу составителя соглашений".
