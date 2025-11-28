Чому після скандалу Віткофф не боїться звільнення: що насправді стримує Трампа

Колишня радниця Білого дому з питань Росії Фіона Хілл заявила, що президент США Дональд Трамп навряд чи відправить у відставку свого спецпосланця Стіва Віткоффа після витоку резонансної телефонної розмови. В опублікованій бесіді Уіткофф фактично підказував представнику Кремля, як краще звертатися до Трампа, щоб викликати його прихильність. Про це пише The Telegraph.

Стів Віткофф. Фото: з відкритих джерел

Хілл вважає подібну поведінку "повністю типовою" для чинного президента. За її словами, скандал не стане причиною кадрових рішень.

"Трамп не буде здивований. Він сам діє так само", — підкреслила вона.

Опублікований запис розмови від 14 жовтня загострив критику в Конгресі та поставив під загрозу переговори навколо американського мирного плану щодо України. Ряд законодавців вимагали звільнити Віткоффа, порівнявши його методи з поведінкою "платного агента Кремля". У розмові з радником Володимира Путіна Юрієм Ушаковим спецпосланець рекомендував підкреслювати "досягнення" Трампа, висловлювати йому "повагу" і називати "людиною світу" — тактику, яку критики вважають підривною довіру до США як посередника.

Хілл також розкритикувала 28-пунктний план, який Віткофф підготував спільно з Джаредом Кушнером та економічним радником Путіна Кирилом Дмитрієвим. За її словами, документ не можна назвати повноцінними переговорами.

"Це укладання угод. Ви не побачите жодних поступок з боку Росії", — наголосила вона.

Аналітик порівняла підхід Віткоффа із закулісною дипломатією часів кардинала Рішельє і наголосила, що подібний стиль "не принесе світу". Незважаючи на скандал, Трамп публічно підтримав свого посланця, заявивши, що той "просто робить роботу укладача угод".

