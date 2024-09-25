Почему США должны увеличить помощь Украине: важный аргумент

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Марьян Ощановский
Украинские делегации в работе с американскими парламентариями должны в первую очередь работать с теми, кто до сих пор колеблется в вопросе предоставления военной помощи Украине, заявил офицер ВСУ, политолог Николай Мельник.
США остаются ключевым союзником Украины. Фото из открытых источников
Политолог уверен, что США должны увеличить помощь Украине, иначе через один-два года война расширится на европейские страны.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что этой осенью российские захватчики планируют создать плацдармы вблизи пяти областных центров и уничтожать их, заявила народная депутат Марьяна Безуглая. По словам депутата, речь идет о Запорожье и Днепре, к которым россияне постепенно приближаются, о Харькове и Херсоне, которые уже длительное время подвергаются постоянным атакам, а также о Суммах, ставших плацдармом для украинских активных действий на Курщине.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на Купянском направлении российские захватчики полностью захватили населенный пункт Песчаное и продвигаются в сторону реки Оскол, сообщил командир 1-го штурмового батальона Третьей штурмовой бригады Владимир Фокин. По его словам, на Купянском направлении ситуация трудная, а местами неконтролируемая. Он отметил, что врагу осталось два километра до реки Оскол.
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