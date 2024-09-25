Почему США должны увеличить помощь Украине: важный аргумент

Украинские делегации в работе с американскими парламентариями должны в первую очередь работать с теми, кто до сих пор колеблется в вопросе предоставления военной помощи Украине, заявил офицер ВСУ, политолог Николай Мельник.

США остаются ключевым союзником Украины. Фото из открытых источников

"Вчера отработал множество встреч с конгрессменами, сенаторами и их командами. Ситуация с поддержкой Украины классическая для парламентаризма. Есть радикально "за", есть молчаливые "против", а есть те, которые до сих пор не определены. И вот третья категория – это наша целевая аудитория", — рассказал Николай Мельник.

Политолог уверен, что США должны увеличить помощь Украине, иначе через один-два года война расширится на европейские страны.

"Влияющие на принятие решений должны понять, что если США не увеличит поддержку Украине, то война через один-два года придет в Европу. И вот тогда они будут хоронить своих сыновей и дочерей и называть их именами улицы и скверы", — подчеркнул он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что этой осенью российские захватчики планируют создать плацдармы вблизи пяти областных центров и уничтожать их, заявила народная депутат Марьяна Безуглая. По словам депутата, речь идет о Запорожье и Днепре, к которым россияне постепенно приближаются, о Харькове и Херсоне, которые уже длительное время подвергаются постоянным атакам, а также о Суммах, ставших плацдармом для украинских активных действий на Курщине.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на Купянском направлении российские захватчики полностью захватили населенный пункт Песчаное и продвигаются в сторону реки Оскол, сообщил командир 1-го штурмового батальона Третьей штурмовой бригады Владимир Фокин. По его словам, на Купянском направлении ситуация трудная, а местами неконтролируемая. Он отметил, что врагу осталось два километра до реки Оскол.