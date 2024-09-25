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Почему США должны увеличить помощь Украине: важный аргумент

В Штатах до сих пор есть как сторонники, так и противники помощи Украине

25 сентября 2024, 22:27
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Марьян Ощановский

Украинские делегации в работе с американскими парламентариями должны в первую очередь работать с теми, кто до сих пор колеблется в вопросе предоставления военной помощи Украине, заявил офицер ВСУ, политолог Николай Мельник.

Почему США должны увеличить помощь Украине: важный аргумент

США остаются ключевым союзником Украины. Фото из открытых источников

"Вчера отработал множество встреч с конгрессменами, сенаторами и их командами. Ситуация с поддержкой Украины классическая для парламентаризма. Есть радикально "за", есть молчаливые "против", а есть те, которые до сих пор не определены. И вот третья категория – это наша целевая аудитория", — рассказал Николай Мельник.

Политолог уверен, что США должны увеличить помощь Украине, иначе через один-два года война расширится на европейские страны.

"Влияющие на принятие решений должны понять, что если США не увеличит поддержку Украине, то война через один-два года придет в Европу. И вот тогда они будут хоронить своих сыновей и дочерей и называть их именами улицы и скверы", — подчеркнул он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что этой осенью российские захватчики планируют создать плацдармы вблизи пяти областных центров и уничтожать их, заявила народная депутат Марьяна Безуглая. По словам депутата, речь идет о Запорожье и Днепре, к которым россияне постепенно приближаются, о Харькове и Херсоне, которые уже длительное время подвергаются постоянным атакам, а также о Суммах, ставших плацдармом для украинских активных действий на Курщине.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на Купянском направлении российские захватчики полностью захватили населенный пункт Песчаное и продвигаются в сторону реки Оскол, сообщил командир 1-го штурмового батальона Третьей штурмовой бригады Владимир Фокин. По его словам, на Купянском направлении ситуация трудная, а местами неконтролируемая. Он отметил, что врагу осталось два километра до реки Оскол.



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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid04J7Wpn4KMDZ4nnGZ98BjqSq4opUhXCoqwngycoRk2P2R5GoStram1esEYZFQ6Q9rl&id=61553522510800
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