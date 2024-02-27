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Почему США не способны сменить власть в РФ: названа главная ошибка американцев

Вашингтон ошибочно делает ставку на российскую либеральную оппозицию

27 февраля 2024, 22:25
Автор:
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Марьян Ощановский
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В США нет рационального плана смены власти в России, а имеющийся – устаревший и не рабочий, считает политический эксперт Александр Мусиенко.

Почему США не способны сменить власть в РФ: названа главная ошибка американцев

Режим Путина остается неприступным для США. Фото из открытых источников

"США надеются, что в России появится либерально-демократическая оппозиция, которая каким-то непонятным образом сможет получить власть. Надежды возлагаются на российских либералов, которые в большинстве своем сидят в Европе, снимают YouTube-контент, создают оппозиционные телеканалы и критикуют путинский режим. Однако проблема в том, что у этой оппозиции нет реальных инструментов прихода к власти. Механизм смены власти в РФ, на который рассчитывают США, не работает. В России может что-то измениться только благодаря новым пригожиным, вокруг которых объединятся разочарованные мобилизованные российские солдаты", — подчеркнул Александр Мусиенко.

По словам политэксперта, второй фактор, почти не учитываемый США, – это Китай. Он объяснил, что Китай ни при каких обстоятельствах не отдаст всю Россию под влияние Запада, как это было в 1990-х годах, когда Пекин стоял в стороне от процессов, происходивших в РФ после распада СССР.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по информации британской разведки, подтвержденные потери России составляют более 2,7 тыс. танков и 5 тыс. БМП и БТР, а также на поле боя убиты и ранены около 350 тыс. российских военнослужащих. Вместе с тем мобилизация живой силы, производство и ремонт военной техники позволяют российским оккупантам своевременно компенсировать понесенные в боях потери.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что для победы над Россией граждане Украины не должны растратить тот дух и состояние единства, которое было 24 февраля 2022 года, когда российская армия вторглась на украинскую территорию, заверил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. "Когда трудно или думаете отчаяться — вспомните 24.02. Ситуация была хуже сегодняшней, но на характере мы вывезли", — подчеркнул он.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7Xc0h1I1Y6Q
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