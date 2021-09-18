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Почему США закупают сотни миллионов вакцин Pfizer для других стран

США купят сотни миллионов к вакцинам Pfizer, чтобы пожертвовать ее другим странам

сегодня, 08:40
Автор:

Хмільовська Інна

США будут покупать еще сотни миллионов доз вакцины Pfizer для пожертвования мира. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Почему США закупают сотни миллионов вакцин Pfizer для других стран

Вакцина от коронавируса, фото с открытых источников

По словам двух людей, знакомых с соглашением, администрация Байдена покупает еще сотни миллионов доз вакцины против коронавируса Pfizer-BioNTech, поскольку Соединенные Штаты стремятся увеличить усилия по распространению вакцины среди населения планеты.

Ожидается, что администрация закупит 500 миллионов доз, но условия не уточняются. Объявления о покупке запланировано на начало следующей недели и приурочено к заседанию Генеральной Ассамблеи ООН.

Джефф Зиенц, координатор ситуации с коронавируса из Белого дома, отказался комментировать сделку, но сказал, что доступ к вакцине "станет большой темой для разговора" на собрании ООН на следующей неделе.

Пресс-секретарь компании Pfizer Эми Роуз заявила, что Pfizer твердо стремится сделать все возможное для обеспечения справедливого и доступного доступа к вакцинам против COVID-19 для людей по всему миру.

"Хотя сегодня у нас нет конкретных новостей, которыми мы могли бы поделиться, мы активно сотрудничаем с правительствами во всем мире, а также с глобальными партнерами в области здравоохранения для достижения этой цели", — сказала она.

Покупка станет второй большой попыткой США распространить вакцину во всем мире. В июне Соединенные Штаты закупили 500 миллионов доз вакцин, которые распространят Covax, инициатива Всемирной организации здравоохранения по распределению доз во всем мире, и чиновники заявили, что вакцина будет ориентирована на страны с низким и средним уровнем дохода.

Белый дом также официально объявил в пятницу о том, что наряду с заседанием Генеральной Ассамблеи на следующей неделе состоится виртуальный саммит мировых лидеров и глобальных сторонников здравоохранения.

Напомним, что "Комментарии" информировали своих читателей о том, что п отрийна доза Pfizer в четыре раза повышает защиту от коронавируса — израильский МЗ . Эффективность защиты против коронавируса после прививки третьей дозой вакцины в разы выше, чем от вакцинации двумя дозами. При этом, не имеет значения, какой именно вакциной человеку делали прививки. Особенно это видно на людях старше 60 лет. Израильськие медработники заявили, что люди, входящие в группы риска, то есть в возрасте старше 60 лет, получили в четыре раза выше защита от коронавируса после прививки третьей дозой, чем он был в них после получения двух прививок.




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Источник: https://www.washingtonpost.com/health/2021/09/17/biden-pfizer-vaccine-global/
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