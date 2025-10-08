Почему Tomahawk могут стать для Кремля точкой невозвращения: в США ответили

Путинский режим продолжает применять все свои методы, чтобы не допустить продажи США ракет Tomahawk Украине. В ход идут угрозы, устрашения и даже льстивые предложения. В Москве нагло утверждают, что это обернется "серьезной эскалацией", которая не изменит ситуацию на передовой для ВСУ. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Ракета Tomahawk. Фото: из открытых источников

Американские эксперты напоминают заявление пресс-секретаря российского диктатора Путина Дмитрия Пескова, заявившего, что его шеф Владимир Путин "однозначно" высказал свою позицию относительно того, как Россия отреагирует на такие действия, ссылаясь на предыдущие угрозы диктатора.

"ISW продолжает оценивать, что Кремль пытается изобразить потенциальные поставки США ракет "Томагавк" Украине как опасную эскалацию, чтобы сдержать Соединенные Штаты Америки от отправления такого оружия", — отмечают в ISW.

Американские эксперты отмечают, что другие российские чиновники повторяют угрозы Путина. В частности, бывший президент РФ, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев 7 октября абсурдно лживо заявил, мол, Киев использует американские ракеты для ударов по Парижу, Берлину и Варшаве.

В свою очередь председатель Либерально-демократической партии и депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий заявил, что якобы Трамп значительно увеличит риск начала третьей мировой войны, если США продадут Украине Tomahawk.

Американские аналитик подчеркивают: Кремль ранее проводил подобные операции влияния, когда Штаты обсуждали посылку ВСУ армейских тактических ракетных систем ATACMS, высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, истребителей F-16 и танков "Абрамс". Более того — Москва регулярно успешно откладывала поставки западного оружия Украине.

"Однако предварительные поставки западного оружия и украинские удары с использованием дальнобойных систем оружия, предоставленных США, не вызвали эскалацию реакции России, а Запад и Украина неоднократно нарушали якобы "красные линии" России в прошлом без эскалации", — говорится в отчете

