Чому Tomahawk можуть стати для Кремля точкою неповернення: у США дали відповідь

Путінський режим продовжує застосовувати всі свої методи, аби лишень не допустити продажу США ракет Tomahawk Україні. В хід йдуть погрози, залякування і навіть улесливі пропозиції. У Москві нахабно стверджують, мовляв, це обернеться “серйозною ескалацією”, яка не змінить ситуацію на передовій для ЗСУ. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Ракета Tomahawk. Фото: із відкритих джерел

Американські експерти нагадують заяву прес-секретаря російського диктатора Путіна Дмитра Пєскова, який заявив, що його шеф Володимир Путін "однозначно" висловив свою позицію щодо того, як Росія відреагує на такі дії, посилаючись на попередні погрози диктатора.

“ISW продовжує оцінювати, що Кремль намагається зобразити потенційні постачання США ракет "Томагавк" Україні як небезпечну ескалацію, щоб стримати Сполучені Штати Америки від відправлення такої зброї”, — наголошують в ISW.

Американські експерти зауважують, що інші російські чиновники також повторюють погрози Путіна. Зокрема, колишній президент РФ, заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв 7 жовтня абсурдно брехливо заявив, мовляв, Київ використає американські ракети для ударів по Парижу, Берліну та Варшаві.

Своєю чергою, голова Ліберально-демократичної партії та депутат Держдуми РФ Леонід Слуцький заявив, що нібито Трамп значно збільшить ризик початку третьої світової війни, якщо США продадуть Україні Tomahawk.

Американські аналітик наголошують: Кремль раніше проводив подібні операції впливу, коли Штати обговорювали надсилання ЗСУ армійських тактичних ракетних систем ATACMS, високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, винищувачів F-16 та танків "Абрамс". Ба більше — Москва регулярно успішно відкладала постачання західної зброї Україні.

“Однак попередні постачання західної зброї та українські удари з використанням далекобійних систем зброї, наданих США, не викликали ескалації реакції Росії, а Захід та Україна неодноразово порушували нібито "червоні лінії" Росії в минулому без жодної ескалації”, — йдеться у звіті

