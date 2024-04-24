Почему Трамп изменил позицию по помощи Украине: стала известна главная причина

Дональд Трамп изменил позицию по выделению помощи Украине, чтобы склонить на свою сторону выбывших с избирательной гонки сторонников республиканки Ники Хейли, убежден политический эксперт Олег Саакян.

Трамп теперь за выделение помощи Украине. Фото открытых источников

"Изменение риторики Трампа происходит под давлением динамики избирательной кампании. Трамп достиг своего электорального потолка, фактически сравнявшись с Байденом. Теперь Трампу необходимо привести на участки и заставить проголосовать за себя избирателей Ники Хейли. Хотя Хейли и выбыла из избирательной кампании, но она принесла очень большую пользу для Украины. Хейли заняла аргументированную проукраинскую позицию, объясняя ее не с позиции Украины, а с позиции интересов американских избирателей-республиканцев. Теперь Трамп, чтобы убедить сторонников Хейли отдать голоса за него, вынужден смягчать свою позицию по отношению к Украине", – объяснил политический эксперт.

По словам Олега Саакяна, своей уступчивостью Трамп заодно продемонстрировал не слишком лояльным ему избирателям-республиканцам, что Республиканская партия имеет влияние на него и способна менять его позицию в интересах партии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект о предоставлении военной и финансовой помощи Украине. Соответствующий законопроект предложил спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Перед рассмотрением документа Палата представителей отклонила четыре поправки, предложенные противниками помощи Украине. Пакет помощи Украине предусматривает расходы из американского бюджета в размере $60,84 млрд.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что за последние два месяца российские захватчики вывели из строя 5 американских танков Abrams. Всего США передали Украине 31 танк. Как сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленный американский источник, чаще всего россияне поражают бронетехнику беспилотниками. Издание отмечает, что всего Украина потеряла около 140 танков, которые были переданы странами НАТО. В частности, враг поразил 30 германских танков Leopard.

