Почему Трамп пообещал 5 тысяч каждому американцу: что происходит в США

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Кравцев Сергей
Трамп заявил, что выплатит каждому совершеннолетнему американцу по 5 000 долларов, если Республиканская партия сохранит контроль над Палатой представителей и Сенатом по итогам промежуточных выборов в ноябре. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Он продолжает, с другой стороны, такие дорогие депутатскому сердцу китайские посылки и свои генпрокуроры. Хотя и у Трампа дефицит бюджета рекордный. Однако он до сих пор думает, что может печатать доллары сколько угодно. Почему бы и нет.
Эксперт отмечает, однако что-то подсказывает, что день расплаты уже скоро. То ли об этом говорят доходности американского долга. Или рекордное количество американцев, которые не могут позволить себе ипотеку на фоне очень дорогого жилья.
Аналитик замечает, да гречку еще не сеяли никогда. Хотя, с другой стороны, Трамп почти ничем не рискует. Эту выплату, скорее всего, не придется делать. Мог бы и 10 тысяч пообещать.
Также издание "Комментарии" сообщало – Трамп нажал на Путина: что предложили Кремлю в обмен на мир.