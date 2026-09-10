Почему Трамп пообещал 5 тысяч каждому американцу: что происходит в США

Трамп заявил, что выплатит каждому совершеннолетнему американцу по 5 000 долларов, если Республиканская партия сохранит контроль над Палатой представителей и Сенатом по итогам промежуточных выборов в ноябре. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

А так можно было? Где-то заплакала Юлия Тимошенко. В том числе от гордости за питомца. Ее школа. А Владимир Зеленский, вероятно, поручил правительству проверить, почему мы не можем повторить успех президента США. Хотя там и так все ясно. Когда вам уже в октябре может не хватить на пенсии, потому что парламент не голосует за важные законы, блокирующие международную помощь, особенно деньгами не разбрасываешься. На кону до конца года 23 миллиарда долларов. Какие либо можно взять, либо устроить себе финансовый кризис на ровном месте. Выбор еще никогда не был столь легким", – отметил эксперт.

Он продолжает, с другой стороны, такие дорогие депутатскому сердцу китайские посылки и свои генпрокуроры. Хотя и у Трампа дефицит бюджета рекордный. Однако он до сих пор думает, что может печатать доллары сколько угодно. Почему бы и нет.

Эксперт отмечает, однако что-то подсказывает, что день расплаты уже скоро. То ли об этом говорят доходности американского долга. Или рекордное количество американцев, которые не могут позволить себе ипотеку на фоне очень дорогого жилья.

Аналитик замечает, да гречку еще не сеяли никогда. Хотя, с другой стороны, Трамп почти ничем не рискует. Эту выплату, скорее всего, не придется делать. Мог бы и 10 тысяч пообещать.

"По крайней мере, с такой ценой нефти, которая снова 100 к радости Путину, и дизеля, который бьет рекорды и делает нервы рядовому реднеку. Да и любому, кто идет в магазин за продуктами, а не выращивает их у себя в огороде", – резюмировал эксперт.

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