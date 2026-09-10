Чому Трамп пообіцяв 5 тисяч кожному американцю: що відбувається у США

Трамп заявив, що виплатить кожному повнолітньому американцю по $5 000, якщо Республіканська партія збереже контроль над Палатою представників і Сенатом за підсумками проміжних виборів у листопаді. Про це розповів експерт-міжнародник Ілія Куса.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"А так можна було? Десь заплакала Юлія Тимошенко. В тому числі від гордості за вихованця. Її школа. А Володимир Зеленський, певно, доручив уряду перевірити, чому ми не можемо повторити успіх президента США. Хоча там і так все ясно. Коли вам вже у жовтні може не вистачити на пенсії бо парламент не голосує за важливі закони, що блокує міжнародну допомогу, особливо грошима не по розкидаєшся. На кону до кінця року 23 мільярди доларів. Які або можна взяти, або влаштувати собі фінансову кризу на рівному місці. Вибір ще ніколи не був таким легким", – зазначив експерт.

Він продовжує, з іншого боку, ці такі дорогі депутатському серцю китайські посилки і свої генпрокурори. Хоча і у Трампа дефіцит бюджету рекордний. Проте він досі думає, що може друкувати долари, скільки заманеться. То, чому б і ні.

Експерт зауважує, проте щось підказує, що день розплати вже скоро. Чи то про це говорять дохідності американського боргу. Чи рекордна кількість американців, що не можуть дозволити собі іпотеку на тлі ну дуже дорогого житла.

Аналітик зауважує, так гречку ще не сіяли ніколи. Хоча з іншого боку, Трамп майже нічим не ризикує. Цю виплату скоріш за все не доведеться робити. Міг би і 10 тисяч пообіцяти.

"Принаймні з такою ціною нафти, яка знов 100 на радість Путіну, і дизелю, що бʼє рекорди і робить нерви пересічному реднеку. Та і будь-кому, хто йде в магазин за продуктами, а не вирощує їх у себе на городі", – резюмував експерт.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Трамп натиснув на Путіна: що запропонували Кремлю в обмін на мир.



