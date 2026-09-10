Чому Трамп пообіцяв 5 тисяч кожному американцю: що відбувається у США

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Кравцев Сергей
Трамп заявив, що виплатить кожному повнолітньому американцю по $5 000, якщо Республіканська партія збереже контроль над Палатою представників і Сенатом за підсумками проміжних виборів у листопаді. Про це розповів експерт-міжнародник Ілія Куса.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Він продовжує, з іншого боку, ці такі дорогі депутатському серцю китайські посилки і свої генпрокурори. Хоча і у Трампа дефіцит бюджету рекордний. Проте він досі думає, що може друкувати долари, скільки заманеться. То, чому б і ні.
Експерт зауважує, проте щось підказує, що день розплати вже скоро. Чи то про це говорять дохідності американського боргу. Чи рекордна кількість американців, що не можуть дозволити собі іпотеку на тлі ну дуже дорогого житла.
Аналітик зауважує, так гречку ще не сіяли ніколи. Хоча з іншого боку, Трамп майже нічим не ризикує. Цю виплату скоріш за все не доведеться робити. Міг би і 10 тисяч пообіцяти.
Також видання "Коментарі" повідомляло – Трамп натиснув на Путіна: що запропонували Кремлю в обмін на мир.