Почему Трамп продолжает носить повязку на руке: в Белом доме сделали два объяснения

В Белом доме озвучили две вероятные причины появления синяков на руке президента США Дональда Трампа, по которым он вынужден носить бинтовую повязку.

Рука Дональда Трампа (фото из открытых источников)

обнародования видео из Белого дома от 2 сентября, где под пиджаком президента США Дональда Трампа заметили странную выпуклость, в обществе разгорелись новые обсуждения его состояния здоровья. Это произошло во время его разговора с журналистами.

Как сообщило издание IrishStar, пользователи соцсетей начали выдвигать разные версии. Одни считают, что речь идет о неудачно сшитой или специально подбитой подкладке костюма. В то же время, другие обратили внимание на неестественное расположение складок ткани, предполагая, что это может быть признаком наличия медицинского устройства или бандажа.

Трамп, в свою очередь, публично отверг все слухи об ухудшении здоровья. Он заявил, что не представал перед камерами всего два дня, но этого оказалось достаточно, чтобы начали распространять "сплетни о его смерти".

