logo

BTC/USD

90285

ETH/USD

3091.43

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Почему Трамп продолжает носить повязку на руке: в Белом доме сделали два объяснения
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему Трамп продолжает носить повязку на руке: в Белом доме сделали два объяснения

Трамп очень часто здоровается за руку, поскольку в Овальном кабинете бывает очень много людей.

12 декабря 2025, 19:37
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

В Белом доме озвучили две вероятные причины появления синяков на руке президента США Дональда Трампа, по которым он вынужден носить бинтовую повязку.

Почему Трамп продолжает носить повязку на руке: в Белом доме сделали два объяснения

Рука Дональда Трампа (фото из открытых источников)

обнародования видео из Белого дома от 2 сентября, где под пиджаком президента США Дональда Трампа заметили странную выпуклость, в обществе разгорелись новые обсуждения его состояния здоровья. Это произошло во время его разговора с журналистами.

Как сообщило издание IrishStar, пользователи соцсетей начали выдвигать разные версии. Одни считают, что речь идет о неудачно сшитой или специально подбитой подкладке костюма. В то же время, другие обратили внимание на неестественное расположение складок ткани, предполагая, что это может быть признаком наличия медицинского устройства или бандажа.

Трамп, в свою очередь, публично отверг все слухи об ухудшении здоровья. Он заявил, что не представал перед камерами всего два дня, но этого оказалось достаточно, чтобы начали распространять "сплетни о его смерти".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости
atalanta