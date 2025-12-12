logo_ukra

BTC/USD

90285

ETH/USD

3091.43

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Чому Трамп продовжує носити пов’язку на руці: у Білому домі зробили два пояснення
commentss НОВИНИ Всі новини

Чому Трамп продовжує носити пов’язку на руці: у Білому домі зробили два пояснення

Трамп дуже часто вітається за руку, оскільки в Овальному кабінеті буває дуже багато людей.

12 грудня 2025, 19:37
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 У Білому домі озвучили дві ймовірні причини появи синців на руці президента США Дональда Трампа, через які він вимушений носити бинтову пов’язку.

Чому Трамп продовжує носити пов’язку на руці: у Білому домі зробили два пояснення

Рука Дональда Трампа (фото з відкритих джерел)

оприлюднення відео з Білого дому від 2 вересня, де під піджаком президента США Дональда Трампа помітили дивну випуклість, у суспільстві розгорілися нові обговорення його стану здоров’я. Це сталося під час його розмови з журналістами.

Як повідомило видання IrishStar, користувачі соцмереж почали висувати різні версії. Одні вважають, що йдеться про невдало пошиту або спеціально підбиту підкладку костюма. Водночас інші звернули увагу на неприродне розташування складок тканини, припускаючи, що це може бути ознакою наявності медичного пристрою чи бандажа.

Трамп, своєю чергою, публічно відкинув усі чутки щодо погіршення здоров’я. Він заявив, що не з’являвся перед камерами всього лише два дні, але цього виявилося достатньо, аби почали поширювати "плітки про його смерть".

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини
atalanta