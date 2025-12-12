Чому Трамп продовжує носити пов’язку на руці: у Білому домі зробили два пояснення

У Білому домі озвучили дві ймовірні причини появи синців на руці президента США Дональда Трампа, через які він вимушений носити бинтову пов’язку.

Рука Дональда Трампа (фото з відкритих джерел)

оприлюднення відео з Білого дому від 2 вересня, де під піджаком президента США Дональда Трампа помітили дивну випуклість, у суспільстві розгорілися нові обговорення його стану здоров’я. Це сталося під час його розмови з журналістами.

Як повідомило видання IrishStar, користувачі соцмереж почали висувати різні версії. Одні вважають, що йдеться про невдало пошиту або спеціально підбиту підкладку костюма. Водночас інші звернули увагу на неприродне розташування складок тканини, припускаючи, що це може бути ознакою наявності медичного пристрою чи бандажа.

Трамп, своєю чергою, публічно відкинув усі чутки щодо погіршення здоров’я. Він заявив, що не з’являвся перед камерами всього лише два дні, але цього виявилося достатньо, аби почали поширювати "плітки про його смерть".

