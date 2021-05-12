logo
Русский Українська

BTC/USD

56895.87

ETH/USD

4310.16

LTC/USD

386.22

USD/UAH

27.75

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир США Почему Трамп раскритиковал политику Байдена относительно Израиля
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему Трамп раскритиковал политику Байдена относительно Израиля

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что Джо Байден должен максимально поддержать Израиль

сегодня, 11:05
Автор:

Кириєнко Анна

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал позицию нынешнего лидера Джо Байдена. Трамп считает, что Америка должна оказать поддержку Иерусалиму и встать на защиту этого государства. Такое мнение политик высказал на своем новом сайте.

Почему Трамп раскритиковал политику Байдена относительно Израиля

Дональд Трамп обвинил Байдена в пассивной политике касательно Израиля. Фото: ria.ru

Дональд Трамп отмечает, что бездействие в этой ситуации приводит к эскалации напряженности в Израиле.

"Когда я занимал этот пост, мы были известны как мирное президентство, потому что противники Израиля знали, что Соединенные Штаты твердо стоят на стороне Израиля, и в случае нападения на Израиль будет быстрое возмездие. При Байдене мир становится все более жестоким и нестабильным, поэтому слабость Байдена и отсутствие поддержки Израиля приводят к новым нападениям на наших союзников", — написал Дональд Трамп.

Политик убежден, Америке нужно всеми способами объяснить, что палестинцы должны положить конец насилию, террору и ракетному обстрелу. Также, по мнению Трампа, Джо Байден должен показать, что Соединенные штаты всегда будут решительно поддерживать право Израиля на самооборону.

Напомним, что недавно представители палестинского движения ХАМАС выпустили в сторону израильского Тель-Авива более ста ракет. Система "Железный купол" перехватывала ракеты над Тель-Авивом и центральной частью Израиля. Одна из ракет, выпущенных из Газы в сторону Тель-Авива и центра Израиля, попала в автобус. Во время сирены водитель автобуса успел высадить пассажиров. Около 20 человек пострадали, среди них — ребенок. Также ранения получил сам водитель, его отвезли в больницу. Прочитать детали ситуации можно в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что Дональд Трамп создал свой сайт.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.donaldjtrump.com/desk
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ