Почему Трамп раскритиковал политику Байдена относительно Израиля

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал позицию нынешнего лидера Джо Байдена. Трамп считает, что Америка должна оказать поддержку Иерусалиму и встать на защиту этого государства. Такое мнение политик высказал на своем новом сайте.

Дональд Трамп обвинил Байдена в пассивной политике касательно Израиля. Фото: ria.ru

Дональд Трамп отмечает, что бездействие в этой ситуации приводит к эскалации напряженности в Израиле.

"Когда я занимал этот пост, мы были известны как мирное президентство, потому что противники Израиля знали, что Соединенные Штаты твердо стоят на стороне Израиля, и в случае нападения на Израиль будет быстрое возмездие. При Байдене мир становится все более жестоким и нестабильным, поэтому слабость Байдена и отсутствие поддержки Израиля приводят к новым нападениям на наших союзников", — написал Дональд Трамп.

Политик убежден, Америке нужно всеми способами объяснить, что палестинцы должны положить конец насилию, террору и ракетному обстрелу. Также, по мнению Трампа, Джо Байден должен показать, что Соединенные штаты всегда будут решительно поддерживать право Израиля на самооборону.

Напомним, что недавно представители палестинского движения ХАМАС выпустили в сторону израильского Тель-Авива более ста ракет. Система "Железный купол" перехватывала ракеты над Тель-Авивом и центральной частью Израиля. Одна из ракет, выпущенных из Газы в сторону Тель-Авива и центра Израиля, попала в автобус. Во время сирены водитель автобуса успел высадить пассажиров. Около 20 человек пострадали, среди них — ребенок. Также ранения получил сам водитель, его отвезли в больницу. Прочитать детали ситуации можно в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что Дональд Трамп создал свой сайт.

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