Почему Трамп сменил риторику в отношении России и войны в Украине

Президент США Дональд Трамп совершил неожиданный разворот в своих заявлениях о войне в Украине. После встречи с Владимиром Зеленским, он заявил, что Украина способна победить Россию и вернуть все оккупированные территории. Однако, какова причина смены риторики президента США.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

В своем сообщении на платформе Truth Social Трамп отметил, что, проанализировав военную и экономическую ситуацию, пришел к выводу, что при поддержке ЕС и НАТО Украина может восстановить контроль над всей территорией. Кроме того, Трамп назвал российскую армию "бумажным тигром" и подчеркнул, что российское общество не осознает масштаба экономического ущерба, нанесенного политикой Владимира Путина.

Как объясняет военнослужащий и политолог Кирилл Сазонов, смена риторики Трампа может быть связана с невыполненными обещаниями Кремля. По его словам, в начале своего президентства Трамп получал сигналы от Путина, что "украинский вопрос" будет решен быстро, в частности, обещался контроль над Донбассом и Харьковом. Однако за восемь месяцев война не только не завершилась, но показала устойчивость Украины. Это заставило Трампа пересмотреть оценку ситуации.

"Такие оценки вызваны не только публичными, но и какими-то кулуарными обещаниями "друга Вовы". Которые тот за восемь месяцев уверенно провалил. Наверное, путин в телефонном режиме и через Виткоффа с момента избрания Трампа отправлял ему подобные сигналы. Мол, подожди, не спеши поддерживать проигравшую Украину. Но проходит восемь месяцев. И Трамп начал что-то подозревать. Обещания "друга Вовы" не выполнено ни одного. Украина не проигрывает, а позиция пасов Кремлю очень вредит имиджу", – отмечает Сазонов.

Однако руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко призвал оценивать не слова, а действия американского президента.

"Значения обладают исключительно действиями. Исключительно, помните об этом", — указал Коваленко.

Сазонов также отмечает, что несмотря на смену риторики, ситуация для Украины не претерпевает кардинальных сдвигов. Массовые поставки вооружения или резкое усиление санкций от США вряд ли начнутся немедленно. Однако можно ожидать постепенного уменьшения проблем в военно-техническом сотрудничестве и более жесткой позиции Запада по отношению к России.

"Нет, с завтрашнего дня нас не завалят караванами с бесплатным оружием и техникой. Вообще действительно мало что изменится, кроме тенденции. Перебоев и проблем в сотрудничестве и поставках будет все меньше или не будет вообще", — пояснил Сазонов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин дал три важных обещания Трампу по поводу войны.

Также "Комментарии" писали о Зеленском, который заявил, что Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности.