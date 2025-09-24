Чому Трамп змінив риторику щодо Росії та війни в Україні

Президент США Дональд Трамп зробив несподіваний розворот у своїх заявах про війну в Україні. Після зустрічі з Володимиром Зеленським він заявив, що Україна здатна перемогти Росію та повернути всі окуповані території. Однак, яка причина зміни риторики президента США.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

У своєму дописі на платформі Truth Social Трамп зазначив, що, проаналізувавши військову й економічну ситуацію, дійшов висновку, що за підтримки ЄС і НАТО Україна може відновити контроль над усією територією. Крім того, Трамп назвав російську армію "паперовим тигром" і підкреслив, що російське суспільство не усвідомлює масштабу економічної шкоди, завданої політикою Володимира Путіна.

Як пояснює військовослужбовець і політолог Кирило Сазонов, зміна риторики Трампа може бути пов’язана з невиконаними обіцянками Кремля. За його словами, на початку свого президентства Трамп отримував сигнали від Путіна, що "українське питання" буде вирішене швидко, зокрема обіцявся контроль над Донбасом та Харковом. Однак за вісім місяців війна не лише не завершилася, а й показала стійкість України. Це змусило Трампа переглянути оцінку ситуації.

"Такі оцінки викликані не лише публічними, а й якимись кулуарними обіцянками "друга Вови". Які той за вісім місяців упевнено провалив. Напевно, путін у телефонному режимі і через Віткоффа ще з моменту обрання Трампа відправляв йому подібні сигнали. Мовляв, почекай, не поспішай підтримувати Україну, яка програла. Але минає вісім місяців. І Трамп почав щось підозрювати. Обіцянки "друга Вови" не виконано жодної. Україна не програє, а позиція пасів Кремлю дуже шкодить іміджу", — зазначає Сазонов.

Однак керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко закликав оцінювати не слова, а дії американського президента.

"Значення мають виключно дії. Виключно, пам’ятайте про це", — вказав Коваленко.

Сазонов також наголошує, що попри зміну риторики, ситуація для України не зазнає кардинальних зрушень. Масові поставки озброєння чи різке посилення санкцій від США навряд чи почнуться негайно. Однак можна очікувати поступового зменшення проблем у військово-технічній співпраці та більш жорсткої позиції Заходу щодо Росії.

"Ні, з завтрашнього дня нас не завалять караванами з безкоштовною зброєю та технікою. Взагалі насправді мало що зміниться, крім тенденції. Перебоїв та проблем у співпраці та поставках буде все менше чи не буде взагалі", — пояснив Сазонов.

