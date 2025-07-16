Почему Трамп снова заговорил о том, что Путин хочет мира: что на самом деле происходит

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Кравцев Сергей
Второй день подряд стоит истерия в сети из-за якобы жесткого заявления президента США Дональда Трампа в отношении России. Однако на самом деле ничего жесткого со стороны Трампа в адрес РФ не произошло. В очередной раз наблюдаю эйфорию на голом месте. Такое мнение высказал политический аналитик журналист Юрий Луканов.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Он объясняет, фактически Трамп продолжает играть на стороне путина. Просто подавляющее большинство американцев считают, что Украину нужно поддержать. Он должен это учитывать и делать вид, что он реагирует на такие настроения.
Читайте на портале "Комментарии" — "50 дней Трампа", о которых сегодня все говорят, это не приглашение Путину продолжать оккупацию Украины. Путин ее и так будет продолжать – независимо от санкций или западного оружия. Но Трамп всегда дает четкие термины тем, кого хочет встроить в свою правильную картинку мира. Такое мнение высказал известный украинский публицист и телеведущий Виталий Портников.
Также издание "Комментарии" сообщало – "жесткое" заявление Трампа по РФ: измена или победа для Украины. Эксперты в эксклюзивном интервью подробно проанализировали ситуацию.