Почему Трамп торопит Зеленского по миру в Украине: две ключевые причины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что и американцы, и россияне говорят, что если Украина хочет, чтобы война закончилась завтра, нужно вывести ВСУ из Донбасса. Фактически администрация Трампа все чаще повторяет тезисы Кремля. Почему Трамп торопит Зеленского по поводу мира в Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, собрав мнения экспертов.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Трампу нужна громкая победа на международной арене

Бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009), дипломат с более чем 30-летним стажем Владимир Огрызко отметил в интервью "ТСН", что последние события, в частности Мюнхенская конференция по безопасности, четко продемонстрировали различие в стратегических целях союзников. Американская сторона дала понять, что ее интересы не тождественны интересам Европы или Украины.

По мнению Огрызко, существует две ключевые причины, по которым Дональд Трамп публично подгоняет Владимира Зеленского и требует результата.

Первая причина – геополитика и сохранение режима в РФ. Трамп рассматривает Россию как потенциального партнера в своих глобальных проектах.

"Трамп хочет иметь Россию как партнера. Если российская экономика падает – падает режим Владимира Путина. А без Путина у Трампа нет партнера для его крупных экономических или политических проектов", – объяснил Огрызко.

Вторая причина – внутренняя политика и выборы. Действующему президенту США нужна громкая победа на международной арене, которую можно продать избирателям. Заявление о том, что он остановил войну в Украине, стало бы огромным электоральным бонусом, поскольку другие конфликты меньше волнуют рядовых американцев. Одностороннее давление США на Украину вызывает раздражение в европейских столицах. Партнеры в ЕС видят, что Вашингтон требует уступок, прежде всего, от Киева, не оказывая аналогичного реального давления на Москву.

По словам Огрызко, во время дебатов европейские политики напрямую призывали американцев прекратить такую практику. Однако позиция Дональда Трампа остается неизменной – ему нужен быстрый результат, даже ценой украинских интересов.

На фоне кризиса трансатлантического партнерства Европа демонстрирует более проукраинскую позицию, чем США

Профессор кафедры политологии НаУКМА, политолог Тарас Кузе отметил, что присутствие Дональда Трампа в мирном процессе вредит Украине, поскольку он часто отстаивает пророссийские позиции и не является объективным посредником. Уровень доверия к нынешнему главе Белого дома в Украине и Европе упал до исторического минимума, что делает американские гарантии безопасности сомнительными.

"Трамп только требует пророссийской позиции постоянно. Я не вижу почти никого среди украинцев, которые верят, что Соединенные Штаты Америки могут дать Украине серьезные гарантии безопасности", — пояснил профессор.

Кузе отметил, что нынешний раскол между ЕС и США обусловлен приходом популистов к власти в Вашингтоне, в частности Трампа. Это заставляет даже проамериканские страны как государства Балтии готовиться к сценариям, где придется отражать российскую агрессию без поддержки Вашингтона.

Политолог отметил, что на фоне кризиса трансатлантического партнерства Европа демонстрирует более проукраинскую позицию, чем США под руководством Трампа, и могла бы более эффективно влиять на мирный процесс, если бы выступала единым фронтом. Он подчеркнул, что нынешняя ситуация требует активного участия Европы для поддержки Украины, поскольку американская политика сейчас ненадежна, а доверие к Трампу в мире очень низкое.

