Чому Трамп квапить Зеленського щодо миру в Україні: дві ключові причини

Президент України Володимир Зеленський заявив, що і американці, і росіяни говорять, що якщо Україна хоче, щоб війна закінчилася завтра, то потрібно вивести ЗСУ з Донбасу. Фактично адміністрація Трампа все частіше й частіше повторює тезиси Кремля. Чому Трамп квапить Зеленського щодо миру в Україні? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питанні, забравши думки експертів.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Трампу потрібна гучна перемога на міжнародній арені

Колишній міністр закордонних справ України (2007-2009), дипломат із більш ніж 30-річним стажем Володимир Огризко зазначив в інтерв’ю "ТСН", що останні події, зокрема Мюнхенська конференція з безпеки, чітко продемонстрували розходження у стратегічних цілях союзників. Американська сторона дала зрозуміти, що її інтереси не є тотожними інтересам Європи або України.

На думку Огризка, існує дві ключові причини, чому Дональд Трамп публічно підганяє Володимира Зеленського та вимагає результату.

Перша причина – геополітика та збереження режиму в РФ. Трамп розглядає Росію як потенційного партнера у своїх глобальних проєктах.

"Трамп хоче мати Росію як партнера. Якщо російська економіка падає – падає режим Володимира Путіна. А без Путіна у Трампа немає партнера для його великих економічних чи політичних проєктів", — пояснив Огризко.

Друга причина – внутрішня політика та вибори. Чинному президенту США потрібна гучна перемога на міжнародній арені, яку можна "продати" виборцям. Заява про те, що він зупинив війну в Україні, стала б величезним електоральним бонусом, оскільки інші конфлікти менше хвилюють пересічних американців. Однобічний тиск США на Україну викликає роздратування у європейських столицях. Партнери в ЄС бачать, що Вашингтон вимагає поступок насамперед від Києва, не здійснюючи аналогічного реального тиску на Москву.

За словами Огризка, під час дебатів європейські політики безпосередньо закликали американців припинити таку практику. Проте позиція Дональда Трампа наразі залишається незмінною – йому потрібен швидкий результат, навіть ціною українських інтересів.

На фоні кризи трансатлантичного партнерства Європа демонструє більш проукраїнську позицію, ніж США

Професор кафедри політології НаУКМА, політолог Тарас Кузьо зазначив, що присутність Дональда Трампа у мирному процесі шкодить Україні, оскільки він часто відстоює проросійські позиції і не є об’єктивним посередником. Рівень довіри до нинішнього очільника Білого дому в Україні та Європі впав до історичного мінімуму, що робить американські безпекові гарантії сумнівними.

"Трамп тільки вимагає проросійську позицію постійно. Я не бачу майже нікого серед українців, які вірять, що Сполучені Штати Америки можуть дати Україні серйозні гарантії безпеки", — пояснив професор.

Кузьо зауважив, що нинішній розкол між ЄС та США зумовлений приходом популістів до влади у Вашингтоні, зокрема Трампа. Це змушує навіть проамериканські країни, як держави Балтії, готуватися до сценаріїв, де доведеться відбивати російську агресію без підтримки Вашингтона.

Політолог зазначив, що на фоні кризи трансатлантичного партнерства Європа демонструє більш проукраїнську позицію, ніж США під керівництвом Трампа, і могла б ефективніше впливати на мирний процес, якщо б виступала єдиним фронтом. Він наголосив, що нинішня ситуація вимагає активної участі Європи для підтримки України, оскільки американська політика нині ненадійна, а довіра до Трампа у світі дуже низька.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Лавров знову звинувачує США: до яких переговорів щодо України пропонує повернутися Москва.



