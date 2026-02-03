logo

Почему у Трампа нет другого пути, чем критиковать РФ: при чем здесь файлы Эпштейна
НОВОСТИ

Почему у Трампа нет другого пути, чем критиковать РФ: при чем здесь файлы Эпштейна

Сейчас многие сравнивают файлы Эпштейна со знаменитыми любовными романами шпионок прошлого

3 февраля 2026, 11:32
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп фактически оказывается в тупике. У него практически нет другого варианта перебивать темы "поднятые" файлами Эпштейна, чем демонстрировать антироссийские настроения. Об этом рассказал украинский политолог Вадим Денисенко.

Почему у Трампа нет другого пути, чем критиковать РФ: при чем здесь файлы Эпштейна

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что файлы Эпштейна практически делают невозможным выход США из переговорного процесса по Украине. В этих файлах замечено настолько много политиков и бизнесменов старшего и среднего поколения, что трудно превратить все это в шпионский скандал. Переход в шпионскую историю будет означать, что целое поколение американских политиков были русскими шпионами. А это, во-первых, неправда. А во-вторых, неправильно было бы преувеличивать роль одноразового секса, даже записанного на пленку в мировой истории.

"Сейчас многие сравнивают файлы Эпштейна со знаменитыми любовными романами шпион прошлого. Но любовный роман и одноразовая история, даже с последующими венерическими болезнями – это две разные вещи. Возможно даже фундаментально разные вещи. Конечно, дальнейшие подробности будут портить жизнь американским политикам вообще и Трампу в частности. Но секс с российскими представительницами ФСБ это важно, но это еще не означает государственную измену или агентурную работу. Теоретически возможное изнасилование несовершеннолетней девушки гораздо важнее обвинения", – отметил политолог.

По его мнению, файлы Эпштейна – это сегодня не русская игра. Это американская история дипстейта, которая приведет к более быстрому изменению поколений американских политиков, а не к росту лояльности американских элит к России. И в том, между прочим, глубинный провал этой спецоперации. Ну а пока Трамп вынужден обороняться. И единственный способ обороны – давить экономически на Россию.

Читайте на портале "Комментарии" — в скандальных файлах Эпштейна нашли переписку с украинским модельным агентством.




