Чому у Трампа немає іншого шляху, ніж критикувати РФ: до чого тут файли Епштейна

Президент США Дональд Трамп фактично опиняється у глухому куті. У нього фактично немає іншого варіанту перебивати теми "підняті" файлами Епштейна, ніж як демонструвати антиросійські настрої. Про це розповів український політолог Вадим Денисенко.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначив, файли Епштейна практично унеможливлюють вихід США з переговорного процесу по Україні. У цих файлах замарано настільки багато політиків та бізнесменів старшого та середнього покоління, що важко перетворити все це в шпигунський скандал. Перехід у шпигунську історію означатиме, що ціле покоління американських політиків були російськими шпигунами. А це, по – перше, неправда. А, по-друге, неправильно було б перебільшувати роль одноразового сексу, навіть записаного на плівку в світовій історії.

"Зараз багато хто порівнює файли Епштейна зі знаменитими любовними романами шпигунок минулого. Але любовний роман і одноразова історія, навіть із подальшими венеричними хворобами – це дві різні речі. Можливо навіть фундаментально різні речі. Звичайно, подальші подробиці будуть псувати життя американським політикам взагалі і Трампу зокрема. Але секс з російськими представницями ФСБ – це важливо, але це ще не означає державну зраду чи агентурну роботу. Теоретично можливе зґвалтування неповнолітньої дівчини набагато важливіше звинувачення", – зазначив політолог.

На його думку, файли Епштейна – це сьогодні не російська гра. Це американська історія діпстейту, яка призведе до швидшої зміни поколінь американських політиків, а не до росту лояльності американських еліт до Росії. І у цьому, між іншим, глибинний провал цієї спецоперації. Ну, а поки Трамп змушений оборонятися. І єдиний спосіб оборони – тиснути економічно на Росію.

