Почему Украина «смогла выдержать» войну: у Трампа удивили объяснением

Соединенные Штаты настаивают, что война России против Украины не может быть завершена сугубо военным путем и в конечном итоге должна быть урегулирована из-за переговоров. В то же время, Вашингтон продолжает военную поддержку Киева и усиливает санкционное давление на Москву. Об этом заявил государственный секретарь США Марк Рубио, сообщает Радио Свобода.

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

"Эта война будет урегулирована путём переговоров. Сейчас мы единственная страна в мире, которая может являться катализатором этого процесса. Если мы потеряем эту роль, никто другой ее не выполнит", – подчеркнул госсекретарь.

По словам Рубио, именно поддержка США позволила Украине выстоять: речь идет о поставках и продаже вооружения, разведывательной помощи и введении санкций против России.

Госсекретарь признал, что в переговорах удалось сузить круг спорных вопросов, однако часть из них остается "очень сложной".

Отдельно он подчеркнул, что Белый дом не сворачивает давление на Кремль. В качестве примера привел дополнительные санкции против компании "Роснефть", введенные в конце 2025 года.

"Мы продаем оружие Украине, а не России. Мы вводим санкции против РФ, а не против Киева. Президент ценит тот факт, что именно у США есть шанс собрать стороны за столом переговоров", — заявил Рубио.

При этом он добавил, что только Вашингтону удалось добиться прямого диалога между украинскими и российскими представителями.

