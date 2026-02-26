logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.24

EUR/UAH

50.96

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Почему Украина «смогла выдержать» войну: у Трампа удивили объяснением
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему Украина «смогла выдержать» войну: у Трампа удивили объяснением

Вашингтон заявляет об уникальной роли посредника, но параллельно продает оружие Киеву и вводит новые санкции против РФ

26 февраля 2026, 07:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Соединенные Штаты настаивают, что война России против Украины не может быть завершена сугубо военным путем и в конечном итоге должна быть урегулирована из-за переговоров. В то же время, Вашингтон продолжает военную поддержку Киева и усиливает санкционное давление на Москву. Об этом заявил государственный секретарь США Марк Рубио, сообщает Радио Свобода.

Почему Украина «смогла выдержать» войну: у Трампа удивили объяснением

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

"Эта война будет урегулирована путём переговоров. Сейчас мы единственная страна в мире, которая может являться катализатором этого процесса. Если мы потеряем эту роль, никто другой ее не выполнит", – подчеркнул госсекретарь.

По словам Рубио, именно поддержка США позволила Украине выстоять: речь идет о поставках и продаже вооружения, разведывательной помощи и введении санкций против России.

Госсекретарь признал, что в переговорах удалось сузить круг спорных вопросов, однако часть из них остается "очень сложной".

Отдельно он подчеркнул, что Белый дом не сворачивает давление на Кремль. В качестве примера привел дополнительные санкции против компании "Роснефть", введенные в конце 2025 года.

"Мы продаем оружие Украине, а не России. Мы вводим санкции против РФ, а не против Киева. Президент ценит тот факт, что именно у США есть шанс собрать стороны за столом переговоров", — заявил Рубио.

При этом он добавил, что только Вашингтону удалось добиться прямого диалога между украинскими и российскими представителями.

Читайте на портале "Комментарии" — на Западе впервые раскрыли карты: что изменило ход войны в Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало, что Россия по-прежнему не заинтересована в реальных мирных переговорах и готовится к долгой войне против Украины. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), основанном на данных инсайдеров из российских властных кругов.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-trump-opsyljuje-tysk-na-moskvu-rubio/33688530.html
Теги:

Новости

Все новости