Головна Новини Світ США Чому Україна «змогла витримати» війну: у Трампа здивували поясненням
commentss НОВИНИ Всі новини

Чому Україна «змогла витримати» війну: у Трампа здивували поясненням

Вашингтон заявляє про унікальну роль посередника, але паралельно продає зброю Києву та вводить нові санкції проти РФ

26 лютого 2026, 07:55
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Сполучені Штати наполягають, що війна Росії проти України не може бути завершена суто військовим шляхом і зрештою має бути врегульована через переговори. Водночас Вашингтон продовжує військову підтримку Києва та посилює санкційний тиск на Москву. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє Радіо Свобода.

Чому Україна «змогла витримати» війну: у Трампа здивували поясненням

Марко Рубіо. Фото: із відкритих джерел

"Ця війна буде врегульована шляхом переговорів. Зараз ми єдина країна у світі, яка може бути каталізатором цього процесу. Якщо ми втратимо цю роль, ніхто інший її не виконає", — наголосив держсекретар.

За словами Рубіо, саме підтримка США дозволила Україні вистояти: йдеться про постачання і продаж озброєння, розвідувальну допомогу та запровадження санкцій проти Росії. 

Держсекретар визнав, що в переговорах вдалося звузити коло спірних питань, однак частина з них залишається "дуже складною".

Окремо він підкреслив, що Білий дім не згортає тиску на Кремль. Як приклад навів додаткові санкції проти компанії "Роснєфть", запроваджені наприкінці 2025 року.

"Ми продаємо зброю Україні, а не Росії. Ми запроваджуємо санкції проти РФ, а не проти Києва. Президент цінує той факт, що саме США мають шанс зібрати сторони за столом переговорів", — заявив Рубіо.

При цьому він додав, що наразі лише Вашингтону вдалося домогтися прямого діалогу між українськими та російськими представниками.

Читайте також на порталі "Коментарі" — на Заході вперше розкрили карти: що змінило перебіг війни в Україні.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Росія, як і раніше, не зацікавлена у реальних мирних переговорах та готується до довгої війни проти України. Про це йдеться в новому звіті Інститут вивчення війни (ISW), заснованому на даних інсайдерів із російських владних кіл.




Джерело: https://www.radiosvoboda.org/a/news-trump-opsyljuje-tysk-na-moskvu-rubio/33688530.html
