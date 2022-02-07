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Почему в мире призывали бойкотировать мороженое Ben&Jerry's и при чем здесь Украина

Ben&Jerry's раскритиковали американские власти из-за отправки военных НАТО в Румынию и Польшу

сегодня, 10:30
Автор:

Козлова Альбіна
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Почему в мире призывали бойкотировать мороженое Ben&Jerry's и при чем здесь Украина

Фото иллюстративное / Pixabay

Из-за сообщений на странице компании Ben&Jerry's в социальной сети с критикой действий США по ситуации в Восточной Европе эксперты и чиновники призвали потребителей бойкотировать производителя мороженого. Об этом сообщает Голос Америки.

Представители компании в посте высказались против того, что Штаты отправляют дополнительные военные подразделения в Польшу и Румынию для сдерживания агрессии России по отношению к Украине. В посте указано, что Байдену следует не готовиться таким образом к вероятным военным действиям, а прилагать усилия для деэскалации напряжения.

По словам спикера министра-координатора специальных служб Польши Станислава Зарина, ответившего на пост Ben&Jerry's, именно Россия оказывает военное давление на Украину, а их заявление свидетельствует о совершенно противоположном.

Профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол подчеркнул во время дискуссии в соцсетях, что к войне готовится Путин, а вовсе не Байден.

В свою очередь, Шашанк Джоши, редактор новостей по вопросам обороны в журнале The Economist, подчеркнул, что США направило только 1700 военных в Румынию и тысячу временно в Польшу. В то время как на границах Украины и России собрано 130 тысяч российских военных. А во время учений двадцать тысяч американцев участвовали в учениях Trident Juncture в 2018 году и это не вызывало беспокойства или критики.

По словам эксперта, сотрудницы Центра по анализу Европейской политики Ольги Лаутман, удивительно, что кто-то в цивилизованном мире считает нормальным вторжение в суверенную страну. Также она приводит примеры российской агрессии на востоке Украины, Молдавии, Грузии.

Лондонский обозреватель Алекс Кокчаров добавляет, что более справедливыми были бы призывы остановить подготовку к войне в адрес Путина.

К дискуссии по поводу поста компании присоединился и Пол Массаро из Хельсинкской комиссии США, советник в Конгрессе по противодействию коррупции. По его мнению, защита Украины – это гарантия безопасности Европы, а Путин – агрессор. Сотрудничество Украины с западными партнерами должно показать ему, что в случае вторжения, у России будут огромные расходы.

К бойкоту мороженого призвала Наталья Яресько, бывшая министр финансов Украины, возглавляющая от американского правительства Совет по финансовому надзору и управлению в Пуэрто-Рико и бывший заместитель директора по инновациям в НАТО Эдвард Гантер Кристи.

Как сообщал портал "Комментарии", в США ответили, какие действия России будут считать вторжением на территорию Украины.


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Источник: https://ukrainian.voanews.com/a/boykotuvaty-morozyvo-cherez-ukrainu/6429884.html
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