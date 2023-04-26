Почему в США появился проект резолюции о победе Украины в войне – в чем важность

В Вашингтоне представили двухпартийный проект резолюции "О позиции Палаты представителей относительно условий победы Украины". Таковыми, по мнению авторов, является восстановление международно признанных границ Украины 1991 года; послевоенная интеграция Украины в НАТО и другие евроатлантические институты; выплата РФ репараций Украине; помощь мирового сообщества в восстановлении нашей стране; привлечение российского руководства к ответственности за захватническую войну. Что означает подобная резолюция? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

В США представили проект резолюции о победе Украины в войне с Россией

Мы увидели попытку создать правовой барьер в американском законодательстве для любых сепаратных договоренностей с Россией

Директор Украинского института политики Руслан Бортник отмечает, что эта инициатива Палаты представителей фактически полностью повторяет мирный план президента Украины Владимир Зеленского. И является попыткой юридически зафиксировать в американском законодательстве условия, при которых возможно прекращение войны. Условий справедливого мира.

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Формирования неких договоренностей с РФ, с Китаем, которые будут предусматривать уступки со стороны Украины. В том числе территориальные или части суверенитета. Чтобы сделать такой вариант невозможным для США, чтобы будущий президент (если, допустим, это будет республиканец) не смог поддержать такой вариант мирного урегулирования, вносит проект соответствующего постановления в Палату представителей", – поясняет эксперт. "Сейчас рассмотрение этого вопроса актуализировалось, потому что часть американского истеблишмента (да и в мире чувствуются такие настроения) рассматривает возможность переговоров с Россией

По его словам, это попытка создать правовой барьер в американском законодательстве для любых сепаратных договоренностей с Россией. Зафиксировать правовой статус, урегулирование, которое не позволит договариваться с Путиным и его окружением. Даст завершить войну лишь абсолютным поражением РФ.

"При этом, принятие данного проекта, мне кажется, будет достаточно сложной процедурой. И далеко не факт, что успешной, – предупреждает Руслан Бортник. – В Палате представителей большинство сейчас у республиканцев. И они понимают, что такая инициатива ограничит поле для маневра у гипотетического президента-республиканца в будущем. Соответственно – может быть противодействие принятию этого постановления".

Такая резолюция может обрести практические черты – в виде усиления поддержки нашей страны на всех фронтах

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко рассказала нашему изданию следующее:

"Я была на мероприятии, где представляли данный нормативно-правовой акт. Приятно, что более 350 человек, причем американские граждане не только с украинскими корнями, принимают участие в продвижении таких инициатив. На которые, в итоге, появляется реакция властей".

По мнению Екатерины Одарченко, хоть такая резолюция о касательно позиции Палаты представителей относительно условий победы Украины в войне против российского агрессора имеет скорее символический вид, она может обрести и практические черты – в виде усиления поддержки нашей страны на всех фронтах (военном, экономическом, политическом, дипломатическом). Что, безусловно, очень важно.

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