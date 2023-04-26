Почему в США появился проект резолюции о победе Украины в войне – в чем важность

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Кравцев Сергей
В Вашингтоне представили двухпартийный проект резолюции "О позиции Палаты представителей относительно условий победы Украины". Таковыми, по мнению авторов, является восстановление международно признанных границ Украины 1991 года; послевоенная интеграция Украины в НАТО и другие евроатлантические институты; выплата РФ репараций Украине; помощь мирового сообщества в восстановлении нашей стране; привлечение российского руководства к ответственности за захватническую войну. Что означает подобная резолюция? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
В США представили проект резолюции о победе Украины в войне с Россией
Директор Украинского института политики Руслан Бортник отмечает, что эта инициатива Палаты представителей фактически полностью повторяет мирный план президента Украины Владимир Зеленского. И является попыткой юридически зафиксировать в американском законодательстве условия, при которых возможно прекращение войны. Условий справедливого мира.
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По его словам, это попытка создать правовой барьер в американском законодательстве для любых сепаратных договоренностей с Россией. Зафиксировать правовой статус, урегулирование, которое не позволит договариваться с Путиным и его окружением. Даст завершить войну лишь абсолютным поражением РФ.
Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко рассказала нашему изданию следующее:
По мнению Екатерины Одарченко, хоть такая резолюция о касательно позиции Палаты представителей относительно условий победы Украины в войне против российского агрессора имеет скорее символический вид, она может обрести и практические черты – в виде усиления поддержки нашей страны на всех фронтах (военном, экономическом, политическом, дипломатическом). Что, безусловно, очень важно.
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