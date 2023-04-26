В США представили проект резолюции о победе Украины в войне против России

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Кравцев Сергей
В Вашингтоне представили двухпартийный проект резолюции нижней Палаты представителей США "О позиции Палаты представителей относительно условий победы Украины". Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.
США готовы поддерживать Украину. Фото: из открытых источников
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Дипломат уточнила, что проект резолюции был торжественно представлен на Капитолийском холме.
В документе отмечается, что Палата представителей США: подтверждает, что политика США заключается в том, чтобы Украина победила вторжение (РФ – ред.) и восстановила свои международно признанные границы 1991 года; считает, что мир после Победы Украины должен быть обеспечен путем интеграции Украины в НАТО и другие евроатлантические институты, что соответствует долгосрочной политике Соединенных Штатов.
Палата представителей США заявляет, что Соединенные Штаты должны работать со своими союзниками и партнерами, чтобы гарантировать выплату РФ репараций Украине; помощь мирового сообщества в восстановлении Украины; привлечение руководства РФ к ответственности за эту захватническую войну; восстановить справедливость для жертв преступлений, совершенных РФ во время ее вторжения.
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п**да украине,героям п**да
26 апреля 2023, 07:25
Больные люди-больные фантазии)