В США представили проект резолюции о победе Украины в войне против России

В Вашингтоне представили двухпартийный проект резолюции нижней Палаты представителей США "О позиции Палаты представителей относительно условий победы Украины". Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

США готовы поддерживать Украину. Фото: из открытых источников

"Глава Хельсинской комиссии США конгрессмен Дж.Уилсон (Р), соглава комиссии С.Коэн (Д), соглава Конгрессового Украинского кокуса М.Каптур (Д) провели брифинг для прессы с участием третьего Президента Украины Виктор Ющенко", – написала Маркарова.

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Дипломат уточнила, что проект резолюции был торжественно представлен на Капитолийском холме.

В документе отмечается, что Палата представителей США: подтверждает, что политика США заключается в том, чтобы Украина победила вторжение (РФ – ред.) и восстановила свои международно признанные границы 1991 года; считает, что мир после Победы Украины должен быть обеспечен путем интеграции Украины в НАТО и другие евроатлантические институты, что соответствует долгосрочной политике Соединенных Штатов.

Палата представителей США заявляет, что Соединенные Штаты должны работать со своими союзниками и партнерами, чтобы гарантировать выплату РФ репараций Украине; помощь мирового сообщества в восстановлении Украины; привлечение руководства РФ к ответственности за эту захватническую войну; восстановить справедливость для жертв преступлений, совершенных РФ во время ее вторжения.

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