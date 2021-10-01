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Почему в США запретили продавать IQOS

Комиссия по международной торговле США запретила продавать IQOS в стране из-за иска

сегодня, 10:00
Автор:

Хмільовська Інна

Комиссия по международной торговле США (ITC) запрещает компаниям Philip Morris International и Altria Group Inc импорт и продажу своего устройства для нагрева табака IQOS. Об этом пишет The Wall Street Journal. Компания Philip Morris International  заявляет, что обжалует постановление о том, что альтернатива сигаретам нарушает патенты конкурента. 

Почему в США запретили продавать IQOS

IQOS, фото с открытых источников

Altria Group Inc. и Philip Morris International Inc. должны прекратить импорт и продажу своего устройства для нагрева табака IQOS, постановила в среду, 30 сентября, Международная комиссия по торговле США в патентном иске, возбужденном соперником Р.Дж. Reynolds Tobacco Co.

Теперь дело переходит на административное рассмотрение, которое, как ожидается, будет длиться два месяца; прежде, чем решение вступит в силу, его должен подписать президент США Джо Байден.

"Посягательство на нашу интеллектуальную собственность подрывает нашу возможность инвестировать и создавать инновации", — заявили в RJ Reynolds Tobacco.

Иск пройдет административную проверку. Ожидается, что она продлится два месяца. Если решение ITC останется в силе, Philip Morris не сможет реализовывать устройства IQOS уже с ноября. После утверждения президентом США Джо Байденом постановление вступит в силу.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что курение повышает риск не только рака легких.

Также портал "Комментарии" информировал, что в Великобритании поддерживают IQOS и электронные сигаретыУже сегодня в Англии разработан государственный курс по электронным альтернативам сигарет, потому что они значительно уменьшают статистику заболеваемости и смертности от рака легких. А также способствуют уменьшению нагрузки на местные учреждения здравоохранения. Зато в нашей стране только дискутируют по поводу того, какими должны быть законы и налоговая нагрузка для внедрения новых технологий для курильщиков, в частности вейпов, электронных сигарет, систем нагрева табака.


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Источник: https://www.wsj.com/articles/u-s-trade-body-rules-against-import-of-iqos-heat-not-burn-tobacco-devices-11632966156?mod=business_lead_pos7
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