Почему в США запретили продавать IQOS

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Хмільовська Інна
Комиссия по международной торговле США (ITC) запрещает компаниям Philip Morris International и Altria Group Inc импорт и продажу своего устройства для нагрева табака IQOS. Об этом пишет The Wall Street Journal. Компания Philip Morris International заявляет, что обжалует постановление о том, что альтернатива сигаретам нарушает патенты конкурента.
IQOS, фото с открытых источников
Altria Group Inc. и Philip Morris International Inc. должны прекратить импорт и продажу своего устройства для нагрева табака IQOS, постановила в среду, 30 сентября, Международная комиссия по торговле США в патентном иске, возбужденном соперником Р.Дж. Reynolds Tobacco Co.
Теперь дело переходит на административное рассмотрение, которое, как ожидается, будет длиться два месяца; прежде, чем решение вступит в силу, его должен подписать президент США Джо Байден.
Иск пройдет административную проверку. Ожидается, что она продлится два месяца. Если решение ITC останется в силе, Philip Morris не сможет реализовывать устройства IQOS уже с ноября. После утверждения президентом США Джо Байденом постановление вступит в силу.
Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что курение повышает риск не только рака легких.
Также портал "Комментарии" информировал, что в Великобритании поддерживают IQOS и электронные сигареты. Уже сегодня в Англии разработан государственный курс по электронным альтернативам сигарет, потому что они значительно уменьшают статистику заболеваемости и смертности от рака легких. А также способствуют уменьшению нагрузки на местные учреждения здравоохранения. Зато в нашей стране только дискутируют по поводу того, какими должны быть законы и налоговая нагрузка для внедрения новых технологий для курильщиков, в частности вейпов, электронных сигарет, систем нагрева табака.
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