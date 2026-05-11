Почему заключенные в США годами ждут в камере на смертную казнь

В США приговоренные к смертной казни нередко проводят в камерах смертников десятки лет, прежде чем приговор будет исполнен. Однако смертная казнь в Америке, это не скорая процедура, а сложный и длительный юридический процесс, который может затянуться на десятилетия.

По состоянию на 2026 год смертная казнь остается законной в 27 штатах США, а также на федеральном и военном уровнях. В то же время 23 штата полностью отказались от этого вида наказания. По данным американского Информационного центра по смертной казни (NPR), на начало 2025 года в камерах смертников находились около 2100 человек, из которых 98% составляли мужчины, а 2% — женщины.

Одной из основных причин долгого ожидания смертной казни в США является сложная система апелляций. После вынесения смертного приговора осужденный имеет право на многочисленные пересмотры дела. Это сделано для того, чтобы минимизировать риск смертной казни невиновного человека.

Как указывают в NPR, за последние десятилетия процесс значительно замедлился из-за изменения отношения американского общества к смертной казни, юридических споров и трудностей с проведением самих казней. В частности, все чаще возникают проблемы с закупкой препаратов для смертельных инъекций.

Статистика показывает резкое увеличение времени ожидания. Если в 2000 году в США средний срок вынесения приговора и казни составлял около 11 лет, то в 2020 году он вырос почти до 19 лет. Кроме того, некоторые осужденные проводят в камерах смертников более 40 лет.

В отличие от США Украина полностью отказалась от смертной казни. После обретения независимости страна некоторое время сохраняла советскую систему наказаний, однако в 1997 году был введен мораторий на исполнение смертных приговоров, а в 2000 году смертная казнь в Украине была окончательно отменена. Сегодня высшей степенью наказания в Украине является пожизненное лишение свободы.

